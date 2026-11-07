Клуб игрока сборной Украины 12 раз был занесен в Книгу рекордов Гиннеса

Семь исторических достижений принадлежат всей команде, а еще пять – индивидуальные. В основном они связаны с выступлениями в чемпионате Франции и Лиге чемпионов, пишет 24 Канал.

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Какие мировые рекорды в футболе побил ПСЖ

Одним из самых впечатляющих рекордов парижан стал результат финального матча Лиги чемпионов 2025 года, в котором подопечные Луиса Энрике обыграли "Интер" с разгромным счетом 5:0. В Книге Гиннеса это названо самой убедительной победой в решающем матче турнира за всю его историю.

Также французский гранд стал самым результативным клубом за одну еврокубковую кампанию, забив соперникам 45 голов.

В течение 2023–2025 годов ПСЖ не знал горечи поражения на выезде в 39 матчах подряд, что также является рекордом. Кроме того, в 2015–2016 годах парижане не проигрывали в общей сложности 36 матчей, а в начале сезона 2018/2019 выиграли 14 матчей подряд.

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На уровне Лиги 1 ПСЖ не имеет равных по количеству титулов – 14. Также им принадлежит рекорд по количеству набранных очков за один розыгрыш чемпионата – 96.

Кто из игроков ПСЖ побил мировые рекорды

В настоящее время травмированный Хвича Кварацхелия не уходил с поля без результативного действия в плей-офф Лиги чемпионов семь матчей подряд, что ранее не удавалось никому.

Витинья стал лучшим пасующим за один сезон Лиги чемпионов: он отдал рекордные 1602 передачи.

Вот тот самый легендарный финал против "Интера" принес рекордное достижение Дезире Дуэ, который тогда отличился тремя результативными действиями.

В Лиге 1 Фабиан Руис не проигрывал на протяжении 51 матча. А капитан ПСЖ Маркиньос является абсолютным рекордсменом по количеству трофеев чемпионата Франции – он выигрывал первенство 11 раз.