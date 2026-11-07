Клуб гравця збірної України 12 разів записали до Книги Гіннеса

Сім історичних досягень належать усій команді, а ще п'ять є індивідуальними. Здебільшого вони пов'язані з виступами у чемпіонаті Франції та Лізі чемпіонів, пише 24 Канал.

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Які світові рекорди у футболі побив ПСЖ

Одним з найбільш вражаючих рекордів парижан став результат фінального матчу Ліги чемпіонів 2025 року, в якому підопічні Луїса Енріке обіграли Інтер з розгромним рахунком 5:0. У Книзі Гіннеса це названо найбільш переконливою перемогою у вирішальному матчі турніру за всю його історію.

Також французький гранд став найбільш результативним клубом за одну єврокубкову кампанію, наколотивши суперникам 45 голів.

Упродовж 2023-2025 років ПСЖ не знав гіркоти поразки на виїзді 39 матчів поспіль, що також є рекордом. Окрім того, у 2015-2016 роках парижани не програвали 36 матчів загалом, а на старті сезону 2018/2019 виграли 14 поєдинків поспіль.

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На рівні Ліги 1 ПСЖ не має рівних за кількістю титулів – 14. Також їм належить рекорд за кількістю набраних очок упродовж одного розіграшу чемпіонату – 96.

Хто з гравців ПСЖ побив світові рекорди

Нині травмований Хвіча Кварацхелія не йшов з поля без результативної дії у плей-оф Ліги чемпіонів сім матчів поспіль, що раніше не вдавалося нікому.

Вітінья став найкращим пасувальником одного сезону Ліги чемпіонів: він віддав рекордні 1602 передачі.

Той самий легендарний фінал проти Інтера приніс рекордне досягнення Дезіре Дуе, який тоді відзначився трьома результативними діями.

У Лізі 1 Фабіан Руїс не програвав упродовж 51 матчу. А капітан ПСЖ Маркіньйос є абсолютним рекордсменом за трофеями чемпіонату Франції – він виграв першість 11 разів.