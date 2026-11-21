22-кратный победитель турниров серии Grand Slam вошел в Раду директоров Реала. Об этом сообщил сайт мадридского клуба.

Adv

Какое решение приняли в Реале

Это произошло 21 ноября на генеральной ассамблее "сливочных". Кандидатуру бывшего теннисиста поддержали более 99% членов клуба.

Быть частью Рады директоров Реала – большая ответственность. Этот клуб передается от родителей к детям и объединяет людей. Это большая радость и большое удовольствие. Я очень хорошо осознаю ответственность, потому что Реал Мадрид – это глобальный бренд– сказал Надаль.

Отметим, что официально ни клуб, ни сам Надаль не объявили конкретную должность или четкий круг обязанностей Рафаэля в Реале. В испанских СМИ в течение определенного периода ведутся разговоры о Надале как о возможном преемнике действующего президента клуба Флорентино Переса.

Как Надаль связан с футболом

Бывший лидер мирового тенниса является племянником Мигеля Анхеля – бывшего вратаря "Барселоны", который в 90-х сыграл более 200 матчей за каталонцев.

В Мадриде Надаль является членом клуба с 2011 года. В ноябре прошлого года теннисист заявлял о готовности когда-нибудь попробовать свои силы во главе клуба, в котором выступает Андрей Лунин.