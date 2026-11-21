22-разовий переможець турнірів серії Grand Slam увійшов до Ради директорів Реала. Про це повідомив сайт мадридського клубу.

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Яке рішення ухвалили у Реалі

Це сталося 21 листопада на генеральній асамблеї "вершкових". Кандидатуру колишнього тенісиста підтримало понад 99% членів клубу.

Бути частиною Ради директорів Реала – велика відповідальність. Цей клуб передається від батьків до дітей і об’єднує людей. Це величезна радість і велике задоволення. Я дуже добре усвідомлюю відповідальність, бо Реал Мадрид – це глобальний бренд– сказав Надаль.

Зазначимо, що офіційно клуб і сам Надаль не оголосили конкретну посаду чи чіткий функціонал Рафаеля у Реалі. В іспанських ЗМІ протягом певного періоду ведуться розмови про Надаля як про можливого наступника чинного президента клубу Флорентіно Переса.

Як Надаль пов’язаний із футболом

Колишній лідер світового тенісу є племінником Мігеля Анхеля – колишнього воротаря Барселони, який у 90-х зіграв понад 200 матчів за каталонців.

У Мадриді Надаль є членом мадридців з 2011 року. Торік у листопаді екстенісист заявляв про готовність колись спробувати себе на чолі клубу, у якому виступає Андрій Лунін.