"Горняки" принадлежат самому богатому человеку Украины – бизнесмену Ринату Ахметову. Его состояние на порядок превышает суммы на банковских счетах других владельцев отечественных футбольных клубов, пишет 24 Канал.

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Кто самый богатый в украинском футболе

По оценкам рейтинга Forbes, активы Рината Ахметова оцениваются как минимум в 7,8 миллиарда долларов.

В целом в мире он занимает 514-е место среди самых богатых людей. А в Украине является бесспорным лидером по объему состояния.

Ринат Ахметов является основателем и единственным акционером группы "Систем Капитал Менеджмент", название которой можно увидеть на футболках "Шахтера" в качестве титульного спонсора в еврокубках. В ее состав входят металлургический холдинг "Метинвест" и энергетическая компания "ДТЭК".

Президентом "Шахтера" Ахметов стал 15 октября 1996 года. С ним донецкий клуб стал грандом украинского футбола, выиграл 16 чемпионатов Украины, 15 Кубков Украины и единственный евротрофей со времен независимости для украинских команд – Кубок УЕФА 2009 года.

В 2022 году доход Рината Ахметова составил 843 миллиарда гривен. Это почти в 33 раза больше, чем у второго в рейтинге владельцев футбольных клубов Геннадия Буткевича, которому принадлежит житомирское "Полесье".