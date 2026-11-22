"Гірниками" володіє найбагатша людина України – бізнесмен Рінат Ахметов. Його статки на порядок перевищують суми на банківських рахунках інших власників вітчизняних футбольних клубів, пише 24 Канал.

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Хто найбагатший в українському футболі

За оцінками рейтингу Forbes, активи Ріната Ахметова оцінюються у щонайменше 7,8 мільярда доларів.

Загалом у світі він посідає 514-те місце серед найбагатших людей. А в Україні є безапеляційним лідером за обсягом статків.

Рінат Ахметов є засновником і єдиним акціонером групи "Сістем Кепітал Менеджмент", назву якої можна побачити на футболках Шахтаря як титульного спонсора у єврокубках. До неї входять металургійний холдинг "Метінвест" та енергетична компанія "ДТЕК".

Президентом Шахтаря Ахметов став 15 жовтня 1996 року. З ним донецький клуб став грандом українського футболу, виграв 16 чемпіонатів України, 15 Кубків України та єдиний євротрофей часів Незалежності для українських команд – Кубок УЄФА 2009 року.

У 2025 року заробіток Ріната Ахметова склав 843 мільярди гривень. Це майже у 33 рази більше, ніж у другого в рейтингу власників футбольних клубів Геннадія Буткевича, якому належить житомирське Полісся.