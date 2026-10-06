Нападающий греческого Олимпиакоса отметил, что в настоящее время сборной Украины не хватает ряда травмированных игроков. Его слова передает 24 Канал.

Что сказал Яремчук об игре сборной Украины

Футболист отметил, что поддерживает подходы тренера по построению боеспособного коллектива. По его словам, для успеха Мальдери необходимо наличие также и определенной группы футболистов.

Я верю в эту идею, что предлагает главный тренер, я знаю его требования. Я в него полностью верю, я знаю, что этот футбол будет работать. Вернутся травмированные футболисты – Зинченко, Довбик, Миша Мудрик, все футболисты – и мы будем показывать очень достойный футбол,

– сказал Яремчук.

Автор украинского гола в матче в ворота Венгрии (1:2) отметил, что для улучшения ситуации необходимо определенное количество времени и моральных сил.

"Просто сейчас нужно терпение, мы полностью перестраиваемся. Понимаю, что болельщикам неинтересно слушать то, что я говорю, но нужно терпение. Я уверен, что у нас есть большой потенциал в сборной", – добавил Яремчук.

Отметим, что своим видением результатов поделился также и Андреа Мальдера. Главный тренер высказался о результатах в четырех матчах.

Что дальше для сборной Украины

Следующий матч сборная Украины проведет 14 ноября на выезде против Северной Ирландии. Через три дня сине-желтые завершат групповой этап игрой с Грузией.

Отметим, что при действующем формате даже последнее место в группе не будет означать автоматического вылета из Дивизиона B. Все сборные, занявшие четвертые места, будут играть стыковые матчи за сохранение места в дивизионе против команд, занявших вторые места в Дивизионе C.