Форвард грецького Олімпіакоса зауважив, що наразі збірній України не вистачає низки травмованих виконавців. Його слова передає 24 Канал.

Що сказав Яремчук про гру збірної України

Футболіст зазначив, що підтримує підходи тренера щодо побудови боєздатного колективу. За його словами, для успіху Мальдері необхідна наявність також і певної групи футболістів.

Я вірю в цю ідею, що приносить головний тренер, я знаю його вимоги. Я в нього повністю вірю, я знаю, що цей футбол буде працювати. Повернуться травмовані футболісти – Зінченко, Довбик, Міша Мудрик, всі футболісти – і ми будемо показувати дуже гідний футбол,

– сказав Яремчук.

Автор українського голу у ворота Угорщини (1:2) зазначив, що для поліпшення ситуації необхідна певна кількість часу та моральних сил.

"Просто потрібно зараз терпіння, ми повністю перебудовуємося. Розумію, що вболівальникам це нецікаво слухати, що я кажу, але треба терпіння. Я впевнений, що в нас є великий потенціал у збірній", – додав Яремчук.

Зазначимо, що своїм баченням результатів поділився також і Андреа Мальдера. Головний тренер висловився щодо результатів у чотирьох матчах.

Що далі для збірної України

Наступний матч збірна України проведе 14 листопада на виїзді проти Північної Ірландії. Через три дні синьо-жовті завершать груповий етап грою з Грузією.

Зазначимо, що за актуального формату навіть останнє місце у групі не означатиме автоматичного вильоту з Дивізіону B. Усі збірні, які посядуть четверті позиції, гратимуть стикові матчі за збереження прописки проти володарів других місць із Дивізіону C.