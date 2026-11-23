В среду украинский чемпион должен сыграть матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Фенербахче". Как пишет ukrfootball, некоторые футболисты не смогли вылететь вместе с остальными в Великобританию.

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Что произошло с Шахтером на границе

Пресс-служба "Шахтера" сообщила, что группа футболистов задержалась на пункте пропуска из-за дополнительных проверок со стороны польских пограничников.

Поскольку процедура длилась дольше, чем позволял график дончан, было принято решение, что команда не будет ждать остальных игроков. Таким образом, "Шахтер" действительно отправился на игру не в полном составе.

Впрочем, на состав Арды Турана в противостоянии с клубом, который всегда был его ярым соперником, эти неприятные происшествия не повлияют. Все задержанные футболисты впоследствии смогли вылететь в британскую столицу и присоединились к партнерам.

Шахтер – Фенербахче: когда матч

Встреча "Шахтера" с турецким грандом состоится 25 ноября в 22:00 по киевскому времени.

"Горнякам" после двух подряд минимальных поражений от "Интера" и "Спортинга" крайне необходимо набрать три очка, чтобы увеличить шансы на выход в плей-офф.