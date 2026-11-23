У середу український чемпіон має зіграти матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти Фенербахче. Як пише ukrfootball, деякі футболісти не змогли полетіти з усіма до Британії.

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Що сталося з Шахтарем на кордоні

Пресслужба Шахтаря повідомила, що група футболістів затрималася на пункті пропуску через додаткові перевірки з боку польських прикордонників.

Оскільки процедура тривала довше, ніж дозволяв графік донеччан, було ухвалено рішення, що команда не чекатиме на решту гравців. Таким чином Шахтар справді вирушив на гру неповним складом.

Втім на ростер Арди Турана у протистоянні з клубом, який завжди був його запеклим опонентом, ці неприємні пригоди не вплинуть. Усі затримані футболісти згодом змогли полетіти у британську столицю і приєдналися до партнерів.

Шахтар – Фенербахче: коли матч

Зустріч Шахтаря з турецьким грандом відбудеться 25 листопада о 22:00 за київським часом.

"Гірникам" після двох поспіль мінімальних поразок від Інтера та Спортінга вкрай бажано взяти три очки, щоб збільшити шанси на плей-оф.