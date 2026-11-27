Информацию о смерти бывшего футболиста официально подтвердили в Порту. На своей странице в социальной сети X португальский клуб опубликовал фотографию своего футболиста именно после того гола.

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Что известно о Жуари

Жуари скончался в возрасте 67 лет. Наибольшую славу он завоевал именно в составе драконов, за которых выступал в 1985–1988 годах. А еще в его карьере были такие клубы, как Сантос, Эстудиантес Текос, Интер, Асколи, Кремонезе, Португеза Деспортос, Мото Клуб и Витория.

Его самый известный гол – это гол в ворота Баварии в финале Лиги чемпионов 1987 года, которая, правда, тогда еще называлась Кубком европейских чемпионов и имела другой формат проведения. Бразилец отличился на 80-й минуте при счете 1:1. Тем самым его гол принес португальцам триумфальную победу в еврокубке. Интересно, что футболист начинал тот матч не в стартовом составе, а вышел на поле со скамейки запасных.

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После завершения игровой карьеры Жуари работал тренером в молодежных командах Наполи и Порту. Также он тренировал Аверс, Сестри, Леванте и Наутико.

Напомним, что также стало известно о смерти легенды грузинского футбола Гочи Мачаидзе. Он является настоящим культовым футболистом для Грузии, поскольку побеждал вместе с тбилисским Динамо в чемпионате СССР, опередив такие клубы, как киевское Динамо и донецкий Шахтер.