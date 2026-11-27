Інформацію про смерть колишнього футболіста офіційно підтвердили в Порту. На своїй сторінці в соцмережі Х португальський клуб опублікував фотографію свого футболіста саме після того голу.

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Що відомо про Жуарі

Жуарі помер у 67-річному віці. Найбільшої слави він здобув саме в складі "драконів", за яких виступав у 1985 – 1988 роках. А ще в його кар'єрі були такі клуби, як-от Сантос, Естудіантес Текос, Інтер, Асколі, Кремонезе, Португеза Деспортос, Мото Клуб і Віторія.

Його найвідоміший гол – це гол у ворота Баварії у фіналі Ліги чемпіонів 1987 року, яка, щоправда, тоді ще називалася Кубком європейських чемпіонів і мала інший формат проведення. Бразилець відзначився на 80-й хвилині за рахунку 1:1. Тим самим його гол приніс португальцям тріумфальну перемогу в єврокубку. Цікаво, що футболіст той матч починав не в основі, а вийшов на поле з лави запасних.

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Після завершення ігрової кар'єри Жуарі працював тренером у молодіжних командах Наполі та Порту. Також він тренував Аверс, Сестрі, Леванте та Наутіко.

Нагадаємо, що стало також відомо про смерть легенди грузинського футболу Гочі Мачаїдзе. Він є справжнім культовим футболістом для Грузії, бо перемагав разом із тбіліським Динамо в чемпіонаті СРСР, випередивши такі клуби, як-от київське Динамо та донецький Шахтар.