Впрочем, как бизнесмен Усик себя низко оценивает. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала Bet It Drives Show.

Adv

Что рассказал Усик о своих неудачах в бизнесе

Усик рассказал, что в спорте ему все понятно. Есть соперник, есть тренировки, есть время. В бизнесе же боксер – новичок, а там правила немного другие. Там нет рефери. Хотя там тоже есть правила, но люди их нарушают.

На мой взгляд, там нужно быть чуть жестче, чем ты есть. Не каждый, с кем ты работаешь, смотрит на тебя как на человека или как на спортсмена, достигшего какой-то цели. Я, кстати, применяю в жизни свой спортивный опыт. Для меня это как бои, нужно быть к этому готовым– отметил Усик.

Украинский боксер добавил, что если в бизнесе вести дела нечестно, где-то хитрить, то это аукнется вдвойне. Возможно, не сразу, но человек точно окажется в минусе.

Реклама

Как Усику в бизнесе помогает жена

Усик сказал, что у него много идей. Он доверяет своей жене в плане их реализации, потому что она видит людей насквозь. Когда у него появляется какая-то идея и ему нужно встретиться с людьми по этому поводу, Александр берет с собой на встречу Екатерину. После встречи она прочувствует человека и точно скажет, стоит ли с ним иметь дело.

Если человек не вкладывается в проект так же, как я, я не буду рассматривать этот вариант. Если человек так же рискует, как и я, деньгами, репутацией, мы будем договариваться, на каких условиях. А просто: "Давайте ваши деньги, мы сделаем из ваших денег – ваши деньги", – благотворительность бизнеса в таком виде закончилась– отметил боксер.

По его словам, он достаточно потерял в бизнесе, чтобы продолжать заниматься такими вещами.

Также в этом интервью Александр Усик рассказал, что ему очень понравилось сниматься в голливудском фильме. Он признался, что еще в юности мечтал о карьере актера.