Утім як бізнесмена Усик себе низько оцінює. Про це він розповів у інтерв'ю для ютуб-каналу Bet It Drives Show.

Adv

Що розповів Усик про свої невдачі в бізнесі

Усик розповів, що в спорті йому все зрозуміло. Є опонент, є тренування, є час. У бізнесі ж боксер нова людина, а там правила трохи інші. Там немає рефері. Хоч там також є правила, але люди їх порушують.

На мій погляд, там треба бути трохи жорсткішим, ніж ти є. Не кожен, із ким ти працюєш, дивиться на тебе, як на людину, чи як на спортсмена, котрий досягнув якоїсь мети. Я, до речі, перекладаю в життя свій спортивний бекграунд. Для мене це як бої, треба бути підготовленим до цього– зазначив Усик.

Український боксер додав, що якщо в бізнесі вести справи нечесно, десь хитрувати, то забереться в подвійній дозі. Можливо, не одразу, але людина точно піде в мінус.

Реклама

Як Усику в бізнесі допомагає дружина

Усик сказав, що в нього є багато ідей. Він довіряє своїй дружині в плані їхньої реалізації, бо вона бачить людей наскрізь. Коли в нього є якась ідея, і йому треба зустрітитись із людьми щодо неї, то Олександр бере на зустріч Катерину. Вона після зустрічі відчує людину та точно скаже, чи варто з нею мати справу.

Якщо людина не вкладається так само грошима, як я, я не буду розглядати цей варіант. Якщо людина так само ризикує, як і я, грошима, репутацією, ми будемо домовлятись, на яких умовах. А просто: "Давайте ваші гроші, ми зробимо з ваших грошей – ваші гроші", – благодійність бізнесу в такому вигляді закінчилась– зауважив боксер.

За його словами, він достатньо втратив у бізнесі, щоб продовжувати робити такі моменти.

Також у цьому інтерв'ю Олександр Усик розповів, що йому дуже сподобалось зніматись у голлівудському фільмі. Він зізнався, що ще в юності мріяв про кар'єру актора.