Виталий Мандзин / Фото: Getty Images
В биатлоне начинается новый сезон, который, к счастью, пройдет без участия россиян и белорусов. Принципиальную позицию международной федерации прокомментировал лидер украинской мужской сборной Виталий Мандзин.
В интервью в эксклюзивном интервью 24 Каналу спортсмен рассказал, почему, по его мнению, Международный союз биатлонистов является одной из немногих спортивных организаций, которая не лоббирует интересы россиян и не допускает их к участию в больших турнирах.
IBU против россиян и белорусов
По словам Мандзина, в биатлоне есть "адекватные менеджеры, которые дружат с головой". Именно поэтому IBU принимает правильные решения и не допускает россиян и белорусов к участию в Кубке мира и других соревнованиях.
Также лучший украинец в общем зачете прошлого сезона напомнил, что их спорт связан с оружием. Это служит дополнительной мерой предосторожности для того, чтобы не восстанавливать представителей страны-агрессора и ее сателлита в их правах.
Виталий Мандзин утверждает, что украинцы даже не допускают мысли о том, чтобы россияне снова появились на биатлонных трассах.
Искренне благодарен IBU, в котором принято устойчивое и постоянное решение о недопуске российских биатлонистов в наш вид спорта. Не представляю, как бы я бегал и контактировал с этими спортсменами. Это недопустимо
Биатлонист добавил, что не участвует в собраниях и ассамблеях IBU, поэтому не может точно сказать, обсуждается ли там снятие санкций против россиян. Но он надеется, что таких разговоров нет.
Прогнозы
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter