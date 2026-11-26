В интервью в эксклюзивном интервью 24 Каналу спортсмен рассказал, почему, по его мнению, Международный союз биатлонистов является одной из немногих спортивных организаций, которая не лоббирует интересы россиян и не допускает их к участию в больших турнирах.

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IBU против россиян и белорусов

По словам Мандзина, в биатлоне есть "адекватные менеджеры, которые дружат с головой". Именно поэтому IBU принимает правильные решения и не допускает россиян и белорусов к участию в Кубке мира и других соревнованиях.

Также лучший украинец в общем зачете прошлого сезона напомнил, что их спорт связан с оружием. Это служит дополнительной мерой предосторожности для того, чтобы не восстанавливать представителей страны-агрессора и ее сателлита в их правах.

Виталий Мандзин утверждает, что украинцы даже не допускают мысли о том, чтобы россияне снова появились на биатлонных трассах.

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Искренне благодарен IBU, в котором принято устойчивое и постоянное решение о недопуске российских биатлонистов в наш вид спорта. Не представляю, как бы я бегал и контактировал с этими спортсменами. Это недопустимо– заявил лидер украинской команды.

Биатлонист добавил, что не участвует в собраниях и ассамблеях IBU, поэтому не может точно сказать, обсуждается ли там снятие санкций против россиян. Но он надеется, что таких разговоров нет.