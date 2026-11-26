В ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу спортсмен розповів, чому, на його думку, Світовий союз біатлоністів є однією з небагатьох спортивних організацій, що не лобіює інтереси росіян і не повертає їх на великі турніри.

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IBU проти росіян і білорусів

За словами Мандзина, у біатлоні є "адекватні менеджери, які дружать з головою". Саме тому IBU ухвалює правильні рішення і не повертає росіян та білорусів у Кубок світу та на інші рівні змагань.

Також найкращий українець у загальному заліку минулого сезону нагадав, що їхній спорт пов'язаний зі зброєю. Це слугує додатковим запобіжним засобом для того, щоб не відновлювати представників країни-агресора та її сателіта в їхніх правах.

Віталій Мандзин стверджує, що українці навіть не допускають думки про те, щоб росіяни з'явилися знову на біатлонних трасах.

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Щиро вдячний IBU, у якому є стійке та постійне рішення щодо недопуску російських біатлоністів до нашого виду спорту. Не уявляю як би я бігав та контактував з цими спортсменами. Це недопустимо– заявив лідер української команди.

Біатлоніст додав, що не залучений до зборів та асамблей IBU, тому не може точно сказати, чи не обговорюють там зняття санкцій проти росіян. Але він сподівається, що таких розмов немає.