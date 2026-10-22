ВСУ ликвидировали участника двух олимпиад из России: что известно об оккупанте

Силы обороны Украины ликвидировали двукратного участника Олимпийских игр. Бывший велогонщик воевал на стороне российской армии.

В составе оккупационных войск был ликвидирован бывший велогонщик Сергей Кучеров. О гибели некогда успешного спортсмена сообщили российские СМИ.

Что известно о Сергее Кучерове

Российские источники не раскрывают обстоятельства смерти 46-летнего бывшего велогонщика.

О Сергее Кучерове известно, что он родился в 1980 году в Туле. Представлял российскую сборную на Олимпиадах 2008 и 2012 годов.

Лучшим результатом для него стало 7-е место в командном спринте во время выступлений в Лондоне-2012. Во время выступлений на неолимпийских треках наивысшими достижениями Кучерова были попадания в тройку призеров на этапах Кубка мира.

Пока неизвестно, когда он ушел воевать против Украины.

Как российские спортсмены поддерживают войну

После 24 февраля 2022 года многие российские спортсмены вступили в ряды оккупационной армии. Пока одни гибнут на фронте, другие – поддерживают пропаганду Путина, как, например, хоккеист Александр Овечкин.

Иногда россиянам приходится увольняться со службы, чтобы получить возможность выступать на международных аренах. Так недавно поступил российский лыжник Александр Большунов, который пытается получить нейтральный статус.

Напомним, что на днях россияне ракетой повредили легендарную спортивную арену в Киеве.