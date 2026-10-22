У складі окупаційних військ був ліквідований колишній вологонщик Сергій Кучеров. Про загибель колись успішного спортсмена повідомили російські ЗМІ.

Що відомо про Сергія Кучерова

Російські джерела не розкривають обставини смерті 46-річного колишнього велогонщика.

Про Сергія Кечерова відомо, що він народився у 1980 році у Тулі. Представляв російську збірну на Олімпіадах 2008-го та 2012 років.

Найкращим для нього результатом було 7-ме місце у командному спринті під час виступів у Лондоні-2012. Під час виступів на неолімпійських треках найвищими досягненнями Кучерова були потрапляння у трійку призерів на етапах Кубка світу.

Наразі невідомо, коли він пішов воювати проти України.

Як російські спортсмени підтримують війну

Після 24 лютого 2022 року чимало російських спортсменів вступили до лав окупаційної армії. Поки одні вмирають на фронті, інші – підтримують пропаганду Путіна, як от хокеїст Олександр Овечкін.

Іноді росіянам доводиться звільнятися зі служби аби отримати можливість змагатись на міжнародних аренах. Так нещодавно зробив російський лижник Олександр Большунов, який намагається отримати нейтральний статус.

Нагадаємо, що днями росіяни ракетою пошкодили легендарну спортивну арену в Києві.