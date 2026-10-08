Жерсон Родригес подробно объяснил, почему в 2019 году у него не складывались отношения с Алексеем Михайличенко. К временам ковидного сезона футболист сборной Люксембурга вернулся в разговоре в интервью для ютуб-канала Дениса Бойко.

Что Жерсон Родригес сказал об Алексее Михайличенко

По словам 31-летнего футболиста, у него сложились непростые отношения после того, как главный тренер команды в кругу коллектива заявил, что ему нужно, чтобы в составе Динамо играло больше украинцев.

Инцидент произошел во время теоретического занятия в день матча 1/8 финала Кубка Украины против "Шахтера", который киевляне выиграли со счетом 2:1 в сезоне 2019/20.

Футболист отметил, что воспринял это как неуважение и даже поставил президенту Динамо ультиматум: либо он, либо тренер. Правда, по словам Жерсона, он не держит зла на Михайличенко.

Я не скрываю, что с Михайличенко сложилась неприятная ситуация, но я не держу на него зла. Желаю всего наилучшего ему и его семье. Я же не его лучший друг. У меня с ним в Динамо отношения не сложились. Однако уважение к нему у меня есть. Но если он пригласит меня на ужин – я скажу "нет". Потому что то неуважение, которое он проявил ко мне, – это было уже немного перебор,

– отметил Родригес.

Во время матча с Шахтером люксембуржец остался на скамейке запасных и в какой-то момент не сдержал эмоций.

Поведение Жерсона Родригеса в матче с "Шахтером": смотрите видео

Отметим, что в том матче полузащитник так и не вышел на поле.

Что было дальше в карьере Родригеса

Уже в январе 2020 года он перешел в турецкий клуб Анкарагюджю на правах аренды.

Жерсон оставался в Динамо до лета 2025 года, но большую часть времени проводил в аренде. Его самым продуктивным периодом в составе "бело-синих" стал сезон 2020/21, когда под руководством Мирчи Луческу он забил семь голов и отдал четыре голевые передачи в 38 матчах.