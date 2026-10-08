Жерсон Родрігес детально пояснив, чому у 2019 році у нього не складалось спілкування з Олексієм Михайличенком. До часів ковідного сезону футболіст збірної Люксембургу повернувся у розмові для ютуб-каналу Дениса Бойка.

Що Жерсон Родрігес сказав про Олексія Михайличенка

За словами 31-річного футболіста, у нього склались непрості стосунки після того, як головний тренер команди всередині колективу сказав, що йому потрібно, аби у складі Динамо грало більше українців.

Епізод відбувся під час теоретичного заняття у день поєдинку 1/8 фіналу Кубка України проти Шахтаря, який кияни виграли з рахунком 2:1 у сезоні 2019/20.

Футболіст зазначив, що сприйняв це як неповагу та навіть поставив президенту Динамо ультиматум: або він, або тренер. Щоправда, за словами Жерсона, він не тримає зла на Михайличенка.

Я не приховую, що з Михайличенком була погана ситуація, але я не тримаю на нього зла. Бажаю всього найкращого йому та його родині. Я ж не його найкращий друг. У мене із ним у Динамо стосунки не склалися. Однак повага до нього у мене є. Однак якщо він запросить мене на вечерю – я скажу ні. Бо та неповага, яку він проявив до мене – це був уже трохи перебір,

– зауважив Родрігес.

Під час гри з Шахтарем люксембуржець залишився на лаві запасних і в певний момент не стримав емоцій.

Поведінка Жерсона Родрігеса у грі з Шахтарем: дивіться відео

Зазначимо, у тому поєдинку півзахисник так і не вийшов на поле.

Що було далі у кар’єрі Родрігеса

Уже у січні 2020-го він перебрався до турецького клубу Анкарагюджю на правах оренди.

Жерсон перебував у Динамо до літа 2025-го, але переважну кількість часу проводив в орендах. Його найпродуктивнішим періодом у стані «біло-синіх» виявився сезон 2020/21, коли під керівництвом Мірчі Луческу він забив сім голів та віддав чотири асисти у 38 матчах.