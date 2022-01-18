Справа Гандзюк: чому ДБР має відновити одне з ключових проваджень

Державне бюро розслідувань повинне відновити кримінальне провадження щодо неналежного проведення розслідування у справі Катерини Гандзюк. Прокуратура скасувала постанову відомства.

Про рішення Херсонської обласної прокуратури щодо досудового розслідування справи Гандзюк розповіла її речниця Анна Чернявська.

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Прокуратура скасувала постанову ДБР

Херсонська прокуратура скасувала постанову слідчого територіального управління ДБР про закриття кримінального провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк.

Відповідний документ про скасування постанови підписаний 17 січня заступником керівника обласної прокуратури,

– зазначила Чернявська.

У постанові прокуратури йдеться про те, що управління ДБР, розташоване у Мелітополі, здійснювало досудове розслідування у провадженні від 6 червня 2019 року щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Гандзюк. За результатами розслідування 25 квітня 2020 року кримінальне провадження закрили.

Правоохоронці не дотрималися процедури

"Перевіркою обґрунтованості прийнятого рішення встановлено, що слідчим не забезпечено проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження", – йдеться у постанові.

Не врахували такі аспекти

не допитали всіх працівників поліції, які залучалися до розслідування кримінального правопорушення щодо посягання на життя Гандзюк,

не витребували інформацію щодо проведення службових розслідувань з питань неналежного досудового розслідування кримінального правопорушення працівниками поліції,

не допитали жодного процесуального керівника у провадженні, а також керівництво обласної прокуратури,

не долучили звіт Тимчасової слідчої комісії Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських діячів.

ДБР має розслідувати справу

Відповідну постанову Херсонської обласної прокуратури оприлюднив у мережі й адвокат Масі Найєм.

Тепер Державне бюро розслідувань таки має розслідувати дану справу,

– наголосив він.

Найєм додав, що всі дії по цій справі будуть під увагою суспільства, тому слідчі ДБР мають зрозуміти відповідні наслідки.

Справа Катерини Гандзюк: основне

Активістку облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року. Гандзюк перенесла кілька операцій, однак 4 листопада вона померла.

За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.

Влітку 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили на терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

Один з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна отримав 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.

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