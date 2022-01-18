Дело Гандзюк: почему ГБР должно возобновить одно из ключевых производств

Государственное бюро расследований должно возобновить уголовное производство относительно ненадлежащего проведения расследования по делу Екатерины Гандзюк. Прокуратура отменила постановление ведомства.

О решении Херсонской областной прокуратуры относительно досудебного расследования дела Гандзюк изданию рассказала ее пресс-секретарь Анна Чернявская.

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Прокуратура отменила постановление ГБР

Херсонская прокуратура отменила постановление следственного территориального управления ГБР о закрытии уголовного производства относительно ненадлежащего проведения досудебного расследования по делу Екатерины Гандзюк.

Соответствующий документ об отмене постановления подписан 17 января заместителем руководителя областной прокуратуры,

– сказала Чернявская.

В постановлении прокуратуры говорится о том, что управление ГБР, расположенное в Мелитополе, осуществляло досудебное расследование в производстве от 6 июня 2019 года относительно ненадлежащего проведения досудебного расследования по делу Гандзюк. По результатам расследования 25 апреля 2020 года уголовное производство закрыли.

Правоохранители не соблюли процедуру

"Проверкой обоснованности принятого решения установлено, что следователем не обеспечено проведение всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", – говорится в постановлении.

Не учли такие аспекты

не допросили всех сотрудников полиции, которые привлекались к расследованию уголовного правонарушения относительно посягательства на жизнь Гандзюк;

не истребовали информацию о проведении служебных расследований по вопросам ненадлежащего досудебного расследования уголовного правонарушения сотрудниками полиции;

не допросили ни одного процессуального руководителя в производстве, а также руководство областной прокуратуры;

не приобщили отчет Временной следственной комиссии Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных деятелей.

ГБР должно расследовать дело

Соответствующее постановление Херсонской областной прокуратуры обнародовал в сети и адвокат Маси Найем.

Теперь Государственное бюро расследований таки должно расследовать данное дело,

– подчеркнул он.

Найем добавил, что все действия по этому делу будут под вниманием общества, поэтому следователи ГБР должны понять соответствующие последствия.

Дело Екатерины Гандзюк: основное

Активистку облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Гандзюк перенесла несколько операций, однако 4 ноября она умерла.

По информации следствия, заказчиком убийства активистки является Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.

Летом 2019 года пятерых непосредственных исполнителей нападения осудили на сроки от 3 до 6,5 года лишения свободы.

Один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин получил 5 лет лишения свободы в феврале 2021 года.

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