Про рішення Херсонської обласної прокуратури щодо досудового розслідування справи Гандзюк виданню розповіла її речниця Анна Чернявська.

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Прокуратура скасувала постанову ДБР

Херсонська прокуратура скасувала постанову слідчого територіального управління ДБР про закриття кримінального провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк.

Відповідний документ про скасування постанови підписаний 17 січня заступником керівника обласної прокуратури,
– зазначила Чернявська.

У постанові прокуратури йдеться про те, що управління ДБР, розташоване у Мелітополі, здійснювало досудове розслідування у провадженні від 6 червня 2019 року щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Гандзюк. За результатами розслідування 25 квітня 2020 року кримінальне провадження закрили.

Правоохоронці не дотрималися процедури

"Перевіркою обґрунтованості прийнятого рішення встановлено, що слідчим не забезпечено проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження", – йдеться у постанові.

Не врахували такі аспекти

  • не допитали всіх працівників поліції, які залучалися до розслідування кримінального правопорушення щодо посягання на життя Гандзюк,
  • не витребували інформацію щодо проведення службових розслідувань з питань неналежного досудового розслідування кримінального правопорушення працівниками поліції,
  • не допитали жодного процесуального керівника у провадженні, а також керівництво обласної прокуратури,
  • не долучили звіт Тимчасової слідчої комісії Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських діячів.

ДБР має розслідувати справу

Відповідну постанову Херсонської обласної прокуратури оприлюднив у мережі й адвокат Масі Найєм.

Тепер Державне бюро розслідувань таки має розслідувати дану справу,
– наголосив він.

Найєм додав, що всі дії по цій справі будуть під увагою суспільства, тому слідчі ДБР мають зрозуміти відповідні наслідки.

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