Про рішення Херсонської обласної прокуратури щодо досудового розслідування справи Гандзюк виданню розповіла її речниця Анна Чернявська.
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Прокуратура скасувала постанову ДБР
Херсонська прокуратура скасувала постанову слідчого територіального управління ДБР про закриття кримінального провадження щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Катерини Гандзюк.
Відповідний документ про скасування постанови підписаний 17 січня заступником керівника обласної прокуратури,
– зазначила Чернявська.
У постанові прокуратури йдеться про те, що управління ДБР, розташоване у Мелітополі, здійснювало досудове розслідування у провадженні від 6 червня 2019 року щодо неналежного проведення досудового розслідування у справі Гандзюк. За результатами розслідування 25 квітня 2020 року кримінальне провадження закрили.
Правоохоронці не дотрималися процедури
"Перевіркою обґрунтованості прийнятого рішення встановлено, що слідчим не забезпечено проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження", – йдеться у постанові.
Не врахували такі аспекти
- не допитали всіх працівників поліції, які залучалися до розслідування кримінального правопорушення щодо посягання на життя Гандзюк,
- не витребували інформацію щодо проведення службових розслідувань з питань неналежного досудового розслідування кримінального правопорушення працівниками поліції,
- не допитали жодного процесуального керівника у провадженні, а також керівництво обласної прокуратури,
- не долучили звіт Тимчасової слідчої комісії Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Гандзюк та інших громадських діячів.
ДБР має розслідувати справу
Відповідну постанову Херсонської обласної прокуратури оприлюднив у мережі й адвокат Масі Найєм.
Тепер Державне бюро розслідувань таки має розслідувати дану справу,
– наголосив він.
Найєм додав, що всі дії по цій справі будуть під увагою суспільства, тому слідчі ДБР мають зрозуміти відповідні наслідки.
Справа Катерини Гандзюк: основне
- Активістку облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року. Гандзюк перенесла кілька операцій, однак 4 листопада вона померла.
- За інформацією слідства, замовником вбивства активістки є Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.
- Влітку 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили на терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі.
- Один з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергія Торбіна отримав 5 років позбавлення волі у лютому 2021 року.