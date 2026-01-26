Коли Тимошенко потрапила у поле зору САП: Клименко розкрив подробиці справи

Олександр Клименко пояснив, коли саме Юлія Тимошенко опинилася «під прицілом» Спеціалізованої антикорупційної прокуратори. Керівник відомства також розповів, від чого залежатиме тривалість розгляду її справи.

Справу було зареєстровано ще 27 листопада 2025 року – у день народження політикині, що привернуло увагу суспільства. Про це пише Укрінформ.

Гучне викриття: як Тимошенко опинилася у полі уваги САП?

За словами Клименка, перша інформація про Тимошенко з'явилася у листопаді 2025 року. Тоді джерела повідомляли про спроби у Верховній Раді перекупити народних депутатів з тим, щоб вони вийшли з фракції "Слуга народу" або голосували не так, як хоче монобільшість.

Таку інформацію отримала не лише САП. У медійному просторі були повідомлення, що Служба безпеки проводила профілактичні розмови з депутатами, які намагалися запропонувати іншим вихід з фракції або інші речі, щоб фактично парламент колапсував і не виконував свою ключову функцію.

Як розповідає очільник САП, вони вже отримували в рамках інших наших проваджень інформацію про те, що відбуваються спроби підкупу народних депутатів. Вони вже мали протоколи негласних слідчо-розшукових дій на підтвердження, що це дійсно відбувається. Тому САП звернулася до генпрокурора і 27 листопада він вніс за цим фактом відомості до ЄРДР.

Деталі справи та позиція Клименка

Клименко пояснив, що САП не може самостійно починати розслідування – його ініціює генеральний прокурор України через внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Саме після такого внесення у листопаді 2025 року і було розпочато провадження щодо Тимошенко.

Антикорупційна прокуратура стверджує, що діяла лише на основі достатніх доказів про спроби підкупу депутатів, включно з сигналами про спроби змінити фракційну приналежність народних депутатів або впливати на результати голосувань.

САП також відповіла на частину критики та запитань щодо процесуальних дій. За словами Клименка:

розслідування триває і над його деталями працюють як прокурори САП, так і детективи НАБУ;

частина слідчих дій, включно з обшуками, проводилися законно та з ухвалою суду;

усі заходи виконуються відповідно до чинного законодавства без тиску на слідство.

Клименко зазначив, що судовий розгляд справи може зайняти певний час, але це не надто складна справа, і тривалість розгляду залежатиме від експертиз, роботи суду та процесуальних кроків сторін.

