Чи справді Іран піде війною на Саудівську Аравію та чим це закінчиться: припущення експерта
Якщо аналізувати погрози Ірану щодо нападу на Саудівську Аравію раціонально, то повтомасштабна війна малоймовірна. З погляду раціонального аналізу – немає жодного сенсу в такі атаці.
Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він також зазначив, якщо ж нераціонально, то іранське керівництво могло вирішити що завгодно.
Читайте також Іран почав ескалацію на Близькому Сході: чи доклала до цього руку Росія
На жаль, зараз дуже мало інформації, аби сказати щось конкретно. Я точно можу сказати, що у випадку повномасштабної війни США будуть реагувати. У Штатів є зобов’язання перед Саудівською Аравією,
– пояснює Куса.
За його словами, якщо мовитиметься про обмежені удари дронами з території Ємену – то все буде, як завжди. Ці удари пройдуть і всі їх засудять, включно з Іраном.
"У випадку обмеженої атаки – це суттєво нічого не змінить у підтримці США України", – каже фахівець.
Іран заявив про намір йти війною: дивіться відео
Якщо все переросте у регіональну війну, то це для нас погано, бо така війна відволікатиме увагу західних країн, аби утримати ситуацію на Близькому Сході.
Ризик війни між Іраном та Саудівською Аравією
- Ввечері 1 листопада Саудівська Аравія заявила, що Іран готується "найближчим часом" напасти на неї та Ірак. Цим країна нібито хоче відвернути увагу населення від антиурядових протестів.
- У США запевнили, що без вагань діятимуть на захист своїх інтересів та партнерів в регіоні.
- Водночас в Ірані продовжуються масові протести, що виникли після вбивства 22-річної іранської дівчини Махсу Аміні 17 вересня. Іранська поліція затримала її через неправильне носіння хіджабу.
- За декілька днів після затримки "поліцією моралі" дівчина померла. Офіційно влада заявила про серцевий напад, проте активісти зазначили, що поліція побила Аміні й вона померла від отриманих травм. З того часу в країні тривають протести, на яких жінки обстригають собі волосся та знімають хіджаби.
- 2 листопада у священному іранському місті Кум над мечеттю Джамкаран підняли "прапор помсти". Аналогічний стяг з'явився і над мечеттю в місті Шираз, що на півдні Ірану.