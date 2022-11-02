Чи справді Іран піде війною на Саудівську Аравію та чим це закінчиться: припущення експерта

Якщо аналізувати погрози Ірану щодо нападу на Саудівську Аравію раціонально, то повтомасштабна війна малоймовірна. З погляду раціонального аналізу – немає жодного сенсу в такі атаці.

Про це 24 каналу розповів експерт Українського інституту майбутнього Ілія Куса. Він також зазначив, якщо ж нераціонально, то іранське керівництво могло вирішити що завгодно.

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На жаль, зараз дуже мало інформації, аби сказати щось конкретно. Я точно можу сказати, що у випадку повномасштабної війни США будуть реагувати. У Штатів є зобов’язання перед Саудівською Аравією,

– пояснює Куса.

За його словами, якщо мовитиметься про обмежені удари дронами з території Ємену – то все буде, як завжди. Ці удари пройдуть і всі їх засудять, включно з Іраном.

"У випадку обмеженої атаки – це суттєво нічого не змінить у підтримці США України", – каже фахівець.

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Якщо все переросте у регіональну війну, то це для нас погано, бо така війна відволікатиме увагу західних країн, аби утримати ситуацію на Близькому Сході.

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