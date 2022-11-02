Действительно ли Иран пойдет войной на Саудовскую Аравию и чем это закончится: предположение эксперта
Если анализировать угрозы Ирана по поводу нападения на Саудовскую Аравию рационально, то полномасштабная война маловероятна. С точки зрения рационального анализа – нет никакого смысла в такой атаке.
Об этом 24 каналу рассказал эксперт Украинского института будущего Илия Куса. Он также отметил, если же нерационально, то иранское руководство могло решить что угодно.
Читайте также Иран начал эскалацию на Ближнем Востоке: приложила ли к этому руку Россия
К сожалению, сейчас очень мало информации, чтобы сказать что-либо конкретно. Я точно могу сказать, что в случае полномасштабной войны США будут реагировать. У Штатов есть обязательства перед Саудовской Аравией,
– объясняет Куса.
По его словам, если будет говориться об ограниченных ударах дронами с территории Йемена – все будет, как всегда. Эти удары пройдут и все их осудят, включая Иран.
"В случае ограниченной атаки – это существенно ничего не изменит в поддержке США Украины", – говорит специалист.
Иран заявил о намерении идти войной: смотрите видео
Если все перерастет в региональную войну, это для нас плохо, потому что такая война будет отвлекать внимание западных стран, чтобы удержать ситуацию на Ближнем Востоке.
Риск войны между Ираном и Саудовской Аравией
- Вечером 1 ноября Саудовская Аравия заявила, что Иран готовится "в ближайшее время" напасть на нее и Ирак. Этим страна якобы хочет отвлечь население от антиправительственных протестов.
- В США заверили, что без колебаний будут действовать в защиту своих интересов и партнеров в регионе.
- В то же время в Иране продолжаются массовые протесты, возникшие после убийства 22-летней иранской девушки Махсу Амини 17 сентября. Иранская полиция задержала ее из-за неправильного ношения хиджаба.
- Через несколько дней после задержки "полицией морали" девушка скончалась. Официально власти заявили о сердечном приступе, однако активисты отметили, что полиция избила Амини и она умерла от полученных травм. С тех пор в стране продолжаются протесты, на которых женщины остригают волосы и снимают хиджабы.
- 2 ноября в священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли "флаг мести". Аналогичный флаг появился и над мечетью в городе Шираз на юге Ирана.