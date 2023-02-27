Переховується в Росії: екскомандира київських беркутівців судитимуть за масові розстріли

В Україні досі не покарали всіх винних за масові розстріли учасників Революції Гідності. До відповідальності намагаються притягти одного з беркутівців, який втік до Росії.

Про це розповіли в Офісі генпрокурора. Зазначили, що він масово розстрілював людей 20 лютого 2014 року.

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"Розслідуванням встановлено, що 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві міліціонери роти спецпризначення "Беркут" під керівництвом командира та разом з ним, застосували до учасників акцій протесту зброю, споряджену бойовими припасами", – повідомили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про справу беркутівця

Безпосередньо через дії командира беркутівців загинули 48 учасників акцій протесту. Вогнепальні поранення отримали 90 людей. Після цього командувач силовиків наказав заховати знаряддя злочинів. Проте під час розслідування частину зброї знайшли та ідентифікували.

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Командиру беркутівців інкримінують перешкоджання проведенню мирних акцій, перевищення службових повноважень, терористичний акт, завдання тяжких тілесних ушкоджень, умисні вбивства, закінчені замахи на умисне вбивство учасників акцій протесту. Крім цього, силовик причетний до викрадення табельної вогнепальної зброї.

Обвинувальний акт скерували до суду для розгляду за спеціальною заочною процедурою у зв'язку з переховуванням обвинуваченого на території країни-агресора та набуття її громадянства, – зазначили в Офісі генпрокурора.

Додали, що беркутівцю заочно обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

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