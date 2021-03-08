З труною та квітами: у США люди вийшли на акцію перед судом щодо вбивства Флойда – фото

У Міннеаполісі, штат Міннесота, 7 березня кілька сотень людей вийшли на акцію протесту у пам'ять про вбитого афроамериканця Джорджа Флойда. Активісти обрали дату протесту невипадково, адже вже 8 березня має початися суд у справі експоліцейського, якого звинувачують у вбивстві Флойда.

У руках активісти несли саморобні плакати та транспаранти із символічним написом Black lives matter, що у перекладі означає "Життя темношкірих мають значення". Також на акцію принесли муляж труни, обсипаний квітами.

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Як минула акція протесту

Акція почалася навпроти будівлі суду округу Хеннепін, де 8 березня, як очікується, з відбору журі присяжних почнеться судовий розгляд у справі. Навколо будівлі суду заздалегідь збудували паркан і бетонні огорожі.

Демонстрація тривала кілька годин і була мирною. Учасники акції мирно пройшли вулицями міста з плакатами в руках, скандуючи гасла із закликом домогтися справедливості. Кілька активістів, з-поміж яких були кілька друзів афроамериканця, пронесли муляж труни, обсипаний квітами.

Що відомо про смерть Джорджа Флойда

Джордж Флойд – 46-річний афроамериканець, якого 25 травня затримали поліцейські в Міннеаполісі, що у штаті Міннесота, за нібито використання фальшивих грошей.

Під час затримання один з поліцейських використав жорсткий прийом. Але "перестарався" і задушив Флойда. Одразу ж після скандалу поліцейського взяли під варту.

Після смерті Флойда в США пройшли масові протести й заворушення. Для відновлення спокою до місцевих правоохоронних органів підключалася Національна гвардія США.

Приблизно в 40 містах, включаючи Вашингтон і Нью-Йорк, вводилась комендантська година.

У США люди вийшли на акцію перед судом щодо вбивства Флойда / Фото Getty Images