Закон Флойда: Конгрес США підтримав реформу поліції
Палата представників Конгресу США підтримала реформу поліції, названу на честь вбитого афроамериканця Джорджа Флойда. Там передбачена низка обмежень на дії правоохоронців.
Джерело:NBC
Законопроєкт підтримала більшість конгресменів 3 березня. Проти виступили 212 осіб. Рішення підтримав тільки 1 республіканець, який пізніше заявив, що його голос врахували помилково.
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Що передбачає реформа
- Документ забороняє застосування задушливих прийомів під час затримання.
- Послабляє юридичний захист поліцейських після звинувачення у зловживанні службовим положенням.
- Пропонується також створити загальнонаціональну базу даних про перевищення повноважень полісменами.
Тепер закон має підтримати Сенат США. Його передадуть наголосування.
Спроби реформувати поліцію у США
Зусилля щодо поліцейської реформи розпочалися в Конгресі ще влітку 2020 року після того, як Палата прийняла так званий законопроєкт Джорджа Флойда, а демократи заблокували його.
Попри те, що республіканський законопроєкт також розглядав такі питання, як затримання піліцією, загрози та використання поліцейських камер, демократи скаржились, що він "покладався на стимули, а не вимагав змін".
Вбивство Флойда: коротко
- 25 травня у Міннеаполісі поліція затримала 46-річного афроамериканця Джорджа Флойда. Той начебто розплачувався у магазині фальшивою банкнотою.
- Проти чоловіка використали задушливий прийом, невдовзі він помер.
- Після цього міста у США охопила потужна хвиля протестів.
- З антирасистськими акціями на вулиці своїх міст виходили і громадяни інших держав.
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