Палата представників Конгресу США підтримала реформу поліції, названу на честь вбитого афроамериканця Джорджа Флойда. Там передбачена низка обмежень на дії правоохоронців.

Законопроєкт підтримала більшість конгресменів 3 березня. Проти виступили 212 осіб. Рішення підтримав тільки 1 республіканець, який пізніше заявив, що його голос врахували помилково.

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Що передбачає реформа

Документ забороняє застосування задушливих прийомів під час затримання.

Послабляє юридичний захист поліцейських після звинувачення у зловживанні службовим положенням.

Пропонується також створити загальнонаціональну базу даних про перевищення повноважень полісменами.

Тепер закон має підтримати Сенат США. Його передадуть наголосування.

Спроби реформувати поліцію у США

Зусилля щодо поліцейської реформи розпочалися в Конгресі ще влітку 2020 року після того, як Палата прийняла так званий законопроєкт Джорджа Флойда, а демократи заблокували його.

Попри те, що республіканський законопроєкт також розглядав такі питання, як затримання піліцією, загрози та використання поліцейських камер, демократи скаржились, що він "покладався на стимули, а не вимагав змін".

Вбивство Флойда: коротко