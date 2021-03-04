Закон Флойда: Конгресс США поддержал реформу полиции
Палата представителей Конгресса США поддержала реформу полиции, названную в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Там предусмотрен ряд ограничений на действия правоохранителей.
Источник:NBC
Законопроект поддержало большинство конгрессменов 3 марта. Против выступили 212 человек. Решение поддержал только 1 республиканец, который позже заявил, что его голос учли ошибочно.
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Что предусматривает реформа
- Документ запрещает применение удушающих приемов во время задержания.
- Ослабляет юридическую защиту полицейских после обвинения в злоупотреблении служебным положением.
- Предлагается также создать общенациональную базу данных о превышении полномочий полицейскими.
Теперь закон должен поддержать Сенат США. Его передадут на голосование.
Попытки реформировать полицию в США
Усилия по реформе полиции начались в Конгрессе еще летом 2020 года после того, как Палата приняла так называемый законопроект Джорджа Флойда, а демократы заблокировали его.
Несмотря на то, что республиканский законопроект также рассматривал такие вопросы, как задержание пилицией, угрозы и использование полицейских камер, демократы жаловались, что он "полагался на стимулы, а не требовал изменений".
Убийство Флойда: кратко
- 25 мая в Миннеаполисе полиция задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Тот якобы расплачивался в магазине фальшивой банкнотой.
- Против мужчины использовали удушающий прием, вскоре он умер.
- После этого города в США охватила мощная волна протестов.
- С антирасистскими акциями на улицы своих городов выходили и граждане других государств.
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