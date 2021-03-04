Палата представителей Конгресса США поддержала реформу полиции, названную в честь убитого афроамериканца Джорджа Флойда. Там предусмотрен ряд ограничений на действия правоохранителей.

Законопроект поддержало большинство конгрессменов 3 марта. Против выступили 212 человек. Решение поддержал только 1 республиканец, который позже заявил, что его голос учли ошибочно.

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Что предусматривает реформа

Документ запрещает применение удушающих приемов во время задержания.

Ослабляет юридическую защиту полицейских после обвинения в злоупотреблении служебным положением.

Предлагается также создать общенациональную базу данных о превышении полномочий полицейскими.

Теперь закон должен поддержать Сенат США. Его передадут на голосование.

Попытки реформировать полицию в США

Усилия по реформе полиции начались в Конгрессе еще летом 2020 года после того, как Палата приняла так называемый законопроект Джорджа Флойда, а демократы заблокировали его.

Несмотря на то, что республиканский законопроект также рассматривал такие вопросы, как задержание пилицией, угрозы и использование полицейских камер, демократы жаловались, что он "полагался на стимулы, а не требовал изменений".

Убийство Флойда: кратко