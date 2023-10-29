Як переобладнати західні ракети під вітчизняні системи ППО: військовий експерт назвав складнощі

New York Times повідомили, що в Україну доставили перші зразки "гібридних" ЗРК, які здатні запускати західні ракети з радянських зенітних комплексів. Для цього інженерам довелося подолати цілу низку викликів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, українські військові справді здатні ефективно використовувати ЗРК "Франкенштейн" у відбитті російських атак.

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Які виклики стоять перед військовими

Принцип дії зенітної ракети полягає в тому, що під час запуску вона вилітає з контейнера, в якому вона зберігається. Відповідно, для того, щоб інтегрувати західну ракету до радянської пускової установки, потрібно спромогтися поставити засіб ураження в потрібного об’єму контейнер.

Іншим аспектом, який потребує вирішення в такому симбіозі озброєння, є підключення кабелів, що відповідають за пуск ракети. Як пояснює військовий експерт, ці кабелі запалюють тверде паливо, що знаходиться у ракеті, після чого вона вилітає на ураження цілі.

Юрій Федоров про проєкт гібридного ППО: дивіться відео

І нарешті останнім етапом в поєднанні західної й радянської ППО є налагодження обміну інформацією між пусковими установками та радіолокаційними станціями. Принцип їхньої дії є схожим, однак вони можуть відрізнятися незначними деталями на зразок способу шифрування сигналів.

Це складна, але вирішувана задача. Зрозуміло, що запас радянських ракет закінчується, і саме для того, щоб покрити їхню нестачу, можна використати американські ракети,

– зазначив Федоров.

Що відомо про проєкт FrankenSAM