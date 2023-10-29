Зокрема, глава держави розповів про успіхи у просуванні української Формули миру, повідомляє 24 канал.

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Зеленський розповів про саміт щодо Формули миру

Президент зазначив, що є хороша новина у підсумок зустрічі на Мальті, зустрічі радників щодо Формули миру.

Погоджено заяву співголів саміту – базову й таку, що єднає. Це правильний сигнал. Щоб не відбувалося у світі, головне – це єднання заради реальної сили міжнародного права, бо це – єднання заради справедливості для України й всіх країн та народів, які можуть зазнати агресії,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що також вже триває підготовка до важливих кроків, які заплановані на перші тижні листопада.

"Взагалі цей листопад та грудень мають стати вагомими для України. Це й нові оборонні пакети, розвиток наших відносин із Європейським Союзом. Готуємо й міжнародні заходи, заплановані в Україні. Активність нашої роботи з партнерами буде незмінною", – зазначив український лідер.