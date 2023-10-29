В частности, глава государства рассказал об успехах в продвижении украинской Формулы мира, сообщает 24 канал.

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Зеленский рассказал о саммите по Формуле мира

Президент отметил, что есть хорошая новость в итоге встречи на Мальте, встречи советников по Формуле мира.

Согласовано заявление сопредседателей саммита – базовое и соединяющее. Это правильный сигнал. Чтобы не происходило в мире, главное – это единение ради реальной силы международного права, потому что это – единение ради справедливости для Украины и всех стран и народов, которые могут испытать агрессию,

– заметил Зеленский.

Он добавил, что также уже идет подготовка к важным шагам, которые запланированы на первые недели ноября.

"Вообще, этот ноябрь и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это и новые оборонные пакеты, развитие наших отношений с Европейским Союзом. Готовим и международные мероприятия, запланированные в Украине. Активность нашей работы с партнерами будет неизменной", – отметил украинский лидер.

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Президент поблагодарил спасателей и правоохранителей

Зеленский отметил, что важно никогда не забывать, как многие разные люди прилагают свои усилия для:

защиты нашего государства и украинцев,

сохранение Украины, устойчивости нашего государства, нашего общества и каждого из нас.

Только за этот день российские оккупанты нанесли жестокие удары по нашей Донбассе, Херсонщине, Харьковщине, Запорожской области. Были также и ракеты, дроны. Я благодарю всех наших воинов ПВО! Спасибо каждому и каждому в силах безопасности и обороны Украины!

– заявил президент.

Он добавил, что особо хочет отметить именно тех людей в разных регионах Украины, которые, несмотря на все сложности, прибывают в любое время суток на места обстрелов, ликвидируют последствия ударов, разбирают завалы, разминируют территорию, тушат пожары, спасают людей, фиксируют доказательства российского террора. .

"Это все наши работники ГСЧС, все наши врачи, работники экстренной помощи, коммунальщики, наши волонтеры, наши полицейские, следователи и криминалисты, прокуроры, наши саперы, пиротехники. Все, кто помогает. Я благодарю вас! Отдельно я хочу поблагодарить весь состав ГСЧС Украины в Херсонской области, особенно тем, кто работает в городе Берислав и в других городах и селах, по которым постоянно бьют оккупанты. Бомбы, артиллерия… Но наши люди там никогда не остаются без помощи", – отметил украинский лидер.

В частности, говорится о:

Капитана Николая Ильчишина, начальника караула 6-й государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Херсонской области;

Александра Чайку, главного мастер-сержанта, командира отделения этой 6-й пожарно-спасательной части;

Евгения Шатайло, водителя, сержанта службы гражданской защиты.

Спасибо за вашу смелость, за вашу преданность Украине! Запорожская область. ГСЧС региона – спасибо всем вам, каждому и каждому, кто работает ради людей! Особо отмечу сержанта Андрея Николаенко, мастер-сержанта Алексея Свертнева, майора Виталия Шеремета и подполковника Назара Кутового. Наши пожарные. Благодарю вас, ребята, и всех ваших коллег!

– подчеркнул глава государства.

Также он упомянул и о Хмельницкой области, по которой российские войска целят ракетами и "Шахедами", отметив работу 18-й и 21-й государственных пожарно-спасательных частей ГСЧС Украины в Хмельницкой области, а особенно:

Сергея Лихолата, пожарного-спасателя, сержанта,

Олега Михайлюка, мастер-сержанта, тоже пожарного-спасателя,

Виталий Захарчук, капитан, начальник караула.

Сергея Бондарука, главного мастер-сержанта, командира отделения.

"Спасатели, работающие на Харьковщине. В частности, 44-я и 54-я государственные пожарно-спасательные части, чьи работники среди первых прибыли в село Гроза после ужасного удара российских оккупантов 5 октября. Тогда во время спасательной операции больше всего отличились сержант Сергей Горбенко, мастер-сержанты Алексей Кузуб и Дмитрий Лагутин, сержант Александр Синченко. Я благодарю, ребята, за вашу преданность делу!" – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех людей, каждого и каждого, кто помнит, что главное – это заботиться об Украине, об украинцах, друг о друге.

"Найти свое место в народном сопротивлении российской агрессии. Сражаться ради Украины. Работать ради Украины. Добавлять что-то свое к общему результату украинцев. Слава всем, кто не в стороне! Это так важно! Слава нашим воинам! Слава Украине!" – подытожил президент.