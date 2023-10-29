Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, українські військові справді здатні ефективно використовувати ЗРК "Франкенштейн" у відбитті російських атак.

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Які виклики стоять перед військовими

Принцип дії зенітної ракети полягає в тому, що під час запуску вона вилітає з контейнера, в якому вона зберігається. Відповідно, для того, щоб інтегрувати західну ракету до радянської пускової установки, потрібно спромогтися поставити засіб ураження в потрібного об’єму контейнер.

Іншим аспектом, який потребує вирішення в такому симбіозі озброєння, є підключення кабелів, що відповідають за пуск ракети. Як пояснює військовий експерт, ці кабелі запалюють тверде паливо, що знаходиться у ракеті, після чого вона вилітає на ураження цілі.

Юрій Федоров про проєкт гібридного ППО: дивіться відео

І нарешті останнім етапом в поєднанні західної й радянської ППО є налагодження обміну інформацією між пусковими установками та радіолокаційними станціями. Принцип їхньої дії є схожим, однак вони можуть відрізнятися незначними деталями на зразок способу шифрування сигналів.

Це складна, але вирішувана задача. Зрозуміло, що запас радянських ракет закінчується, і саме для того, щоб покрити їхню нестачу, можна використати американські ракети,

– зазначив Федоров.

Що відомо про проєкт FrankenSAM