Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. На його думку, українські військові справді здатні ефективно використовувати ЗРК "Франкенштейн" у відбитті російських атак.
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Які виклики стоять перед військовими
Принцип дії зенітної ракети полягає в тому, що під час запуску вона вилітає з контейнера, в якому вона зберігається. Відповідно, для того, щоб інтегрувати західну ракету до радянської пускової установки, потрібно спромогтися поставити засіб ураження в потрібного об’єму контейнер.
Іншим аспектом, який потребує вирішення в такому симбіозі озброєння, є підключення кабелів, що відповідають за пуск ракети. Як пояснює військовий експерт, ці кабелі запалюють тверде паливо, що знаходиться у ракеті, після чого вона вилітає на ураження цілі.
Юрій Федоров про проєкт гібридного ППО: дивіться відео
І нарешті останнім етапом в поєднанні західної й радянської ППО є налагодження обміну інформацією між пусковими установками та радіолокаційними станціями. Принцип їхньої дії є схожим, однак вони можуть відрізнятися незначними деталями на зразок способу шифрування сигналів.
Це складна, але вирішувана задача. Зрозуміло, що запас радянських ракет закінчується, і саме для того, щоб покрити їхню нестачу, можна використати американські ракети,
– зазначив Федоров.
Що відомо про проєкт FrankenSAM
- Про створення гібридних зенітно-ракетних комплексів для відбиття російських ракетних атак написало NYT.
- За інформацією видання, проєкт має дві задачі: поєднати радянський ЗРК "Бук" із ракетою Sea Sparrow, а також – поєднати радянські радари із ракетами Sidewinder.
- Як повідомили NYT українські джерела, Сполучені Штати працювали над цим проєктом близько 7 місяців, і лише зараз змогли доставити в Україну перші зразки модифікованих ракет й пускових установок.