Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его мнению, украинские военные действительно способны эффективно использовать ЗРК "Франкенштейн" в отражении российских атак.

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Какие вызовы стояли перед военными

Принцип действия зенитной ракеты состоит в том, что при запуске она вылетает из контейнера, в котором она хранится. Соответственно, для того чтобы интегрировать западную ракету в советскую пусковую установку, нужно поставить средство поражения в нужном объеме контейнер.

Другим аспектом, требующим решения в таком симбиозе вооружения, является подключение кабелей, отвечающих за пуск ракеты. Как объясняет военный эксперт, эти кабели зажигают находящееся в ракете твердое топливо, после чего она вылетает на поражение цели.

Юрий Федоров о проекте гибридного ПВО: смотрите видео

И, наконец, последним этапом в сочетании западной и советской ПВО является налаживание обмена информацией между пусковыми установками и радиолокационными станциями. Принцип их действия похож, однако они могут отличаться незначительными деталями вроде способа шифрования сигналов.

Это сложная, но решаемая задача. Понятно, что запас советских ракет заканчивается, и именно для того, чтобы покрыть их нехватку, можно использовать американские ракеты,

– отметил Федоров.

Что известно о проекте FrankenSAM