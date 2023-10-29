Как переоборудовать западные ракеты под отечественные системы ПВО: военный эксперт назвал сложности

New York Times сообщили, что в Украину доставили первые образцы "гибридных" ЗРК, способных запускать западные ракеты из советских зенитных комплексов. Для этого инженерам пришлось преодолеть целый ряд вызовов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Юрий Фёдоров. По его мнению, украинские военные действительно способны эффективно использовать ЗРК "Франкенштейн" в отражении российских атак.

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Какие вызовы стояли перед военными

Принцип действия зенитной ракеты состоит в том, что при запуске она вылетает из контейнера, в котором она хранится. Соответственно, для того чтобы интегрировать западную ракету в советскую пусковую установку, нужно поставить средство поражения в нужном объеме контейнер.

Другим аспектом, требующим решения в таком симбиозе вооружения, является подключение кабелей, отвечающих за пуск ракеты. Как объясняет военный эксперт, эти кабели зажигают находящееся в ракете твердое топливо, после чего она вылетает на поражение цели.

Юрий Федоров о проекте гибридного ПВО: смотрите видео

И, наконец, последним этапом в сочетании западной и советской ПВО является налаживание обмена информацией между пусковыми установками и радиолокационными станциями. Принцип их действия похож, однако они могут отличаться незначительными деталями вроде способа шифрования сигналов.

Это сложная, но решаемая задача. Понятно, что запас советских ракет заканчивается, и именно для того, чтобы покрыть их нехватку, можно использовать американские ракеты,

– отметил Федоров.

Что известно о проекте FrankenSAM