США допоможуть будувати тимчасові зерносховища на кордоні України

Сполучені Штати хочуть допомогти Україні з заблокованим Росією експортом зерна. США пропонують побудувати тимчасові зерносховища, зокрема, на кордоні з Польщею.

Такий варіант запропонував президент Джо Байден під час виступу у Філадельфії. Будь-які способи з вивезенням зерна Чорним морем президент США вважає небезпечними – через загрозу з боку Росії.

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США тісно працюють з ЄС щодо експорту українського зерна

США тісно співпрацюють з європейськими партнерами, щоб вивезти 25 мільйонів тонн зерна, що заблоковані в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство,

– зазначив Байден.

Наразі найоптимальнішим варіантом залишається вивезення зерна залізницею – через інші країни. Проте Байден визнав: в доставці зерна суходолом є низка логістичних проблем.

В Україні та ЄС – різна ширина колії

Одна з найбільших в тому, що в Україні – інша ширина залізничної колії, аніж в ЄС. Саме тому і виникла необхідність в тимчасових елеваторах. Вже з ЄС зерно би доставляли у необхідні точки світу водним транспортом.

Раніше такий варіант розглядали і в Євросоюзі. Щоправда, уряди країн ЄС розмірковували над тим, аби надати свої зерносховища.

Росія вже викрала кілька сотень тисяч тонн зерна, – Держдеп

У Вашингтоні переконані: час зараз дуже багато значить, адже Росія вже вивезла з України кілька сотень тисяч тонн зерна. Про це заявив голова департаменту санкцій Держдепу Джим О'Браєн. Також росіяни навмисне атакують українські зерносховища, аби загострити світову продовольчу проблему.

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Росія блокує вивезення українського зерна: останні новини

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган анонсував нові перемовини щодо вирішення проблеми з зерном. Вони начебто мають відбутись між Україною та Росією за участі Туреччини.

Раніше в МЗС України подякували Анкарі за ініціативи, проте зазначили, що Київ не прийматиме жодних домовленостей, в яких не брав участі.

Тим часом український уряд розробляє варіанти з експортом зерна. Наразі мовиться про 2 варіанти – через Польщу та Румунію. Третій можливий коридор – через країни Балтії.

Щодо розблокування морських портів, то в Офісі Президента наполягають на військових гарантіях. Мовиться, зокрема, про військові конвої країн-партнерів.

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