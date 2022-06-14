США помогут строить временные зернохранилища на границе Украины

Соединенные Штаты хотят помочь Украине с заблокированным Россией экспортом зерна. США предлагают построить временные зернохранилища, в частности на границе с Польшей.

Такой вариант предложил президент Джо Байден, выступая в Филадельфии. Любые способы с вывозом зерна Черным морем президент США считает опасными из-за угрозы со стороны России.

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США тесно работают с ЕС по экспорту украинского зерна

США тесно сотрудничают с европейскими партнерами, чтобы вывезти 25 миллионов тонн заблокированных в Украине зерна на рынок для уменьшения глобальных цен на продовольствие,

– отметил Байден.

Сейчас самым оптимальным вариантом остается вывоз зерна по железной дороге – через другие страны. Однако Байден признал: в доставке зерна по суше есть ряд логистических проблем.

В Украине и ЕС – разная ширина пути

Одна из самых больших в том, что в Украине – другая ширина железнодорожного пути, чем в ЕС. Вот поэтому и появилась необходимость во временных элеваторах. Уже из ЕС зерно бы доставлялось в необходимые точки мира водным транспортом.

Ранее подобный вариант рассматривали и в Евросоюзе. Правда, правительства стран ЕС рассуждали о том, чтобы предоставить свои зернохранилища.

Россия уже похитила несколько сотен тысяч тонн зерна, – Госдеп

В Вашингтоне убеждены: время сейчас очень многое значит, ведь Россия уже вывезла из Украины несколько сотен тысяч тонн зерна. Об этом заявил глава департамента санкций Госдепа Джим О'Брайен. Также россияне намеренно атакуют украинские зернохранилища, чтобы обострить мировую продовольственную проблему.

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Россия блокирует вывоз украинского зерна: последние новости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал новые переговоры по решению проблемы с зерном. Они якобы должны состояться между Украиной и Россией с участием Турции.

Ранее в МИД Украины поблагодарили Анкару за инициативы, однако отметили, что Киев не будет принимать никаких договоренностей, в которых не участвовал.

Тем временем, украинское правительство разрабатывает варианты с экспортом зерна. Сейчас речь идет о 2 вариантах – через Польшу и Румынию. Третий возможный коридор – через страны Балтии.

Относительно разблокировки морских портов, то в Офисе Президента настаивают на военных гарантиях . Речь, в частности, о военных конвоях стран-партнеров.

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