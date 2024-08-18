"Обмеження будуть зняті": куди партнери можуть дозволити удари ракетами ATACMS

Західні партнери України у своїй більшості не дозволяють використовувати далекобійну зброю по території Росії. Однак перемовини щодо зняття обмежень тривають.

Політолог Ігор Рейтерович у розмові з 24 Каналом висловив впевненість у тому, що за результатами Курської операції, Україна таки отримає дозвіл на удари по Росії. Втім не без певних обмежень.

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Росіяни бояться ударів по Криму

Видання CNN повідомило, що Сполучені Штати хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область. Мовляв, це відбувається не через страх ескалації, а через обмежену кількість цих ракет.

У заяві США є більше стратегічної невизначеності для Росії. Але є й об'єктивний момент. Я не шукав би якоїсь "зради" у словах, що потрібно краще бити по Криму, тут є певна логіка,

– зауважив Ігор Рейтерович.

На Кримському півострові є скупчення засобів протиповітряної оборони, є склади з БК. Як показує практика, якщо у Крим щось прилітає – це має дуже результативні наслідки. Тож США просто висловили своє стратегічне бачення, але це змушує нервувати росіян.

"Вони розглядають це як якусь пряму вказівку для України – бити саме по Криму. США можуть постійно казати "бийте туди", а потім прилетить в інше місце. Тож це до певної міри підігравання нам. Загалом той факт, що цю тему підіймають свідчить, що наші дипломати активно працюють, щоб врешті отримати цей дозвіл і перетворити життя росіян на пекло", – наголосив політолог.

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Дозвіл буде

Якщо США знімуть усі обмеження на удари ракетами ATACMS по Росії, росіяни просто не розумітимуть, куди в радіусі 300 кілометрів вони можуть полетіти.

Не побоюся спрогнозувати, що за результатами Курської операції, незалежно від того, як вона закінчиться, Україна фінально отримає дозвіл на використання американської далекобійних ракет по військових об'єктах на території Росії. Думаю, буде визначений перелік цілей. Туди потраплять аеродроми, це зрозуміло,

– зазначив Рейтерович.

Крім того, може мовитися про певні військові частини, місця зберігання техніки та зброї тощо. Натомість є сумніви, що удари дозволять завдавати по заводах, навіть якщо вони працюють на російський ВПК, а також по об'єктах енергетичної інфраструктури.

"По виключно військових об'єктах, я переконаний, обмеження будуть зняті. Для нас краще, щоб це сталося швидше", – додав політолог.