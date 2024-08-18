"Ограничения будут сняты": куда партнеры могут разрешить удары ракетами ATACMS

Западные партнеры Украины в своем большинстве не позволяют использовать дальнобойное оружие по территории России. Однако переговоры по снятию ограничений продолжаются.

Политолог Игорь Рейтерович в разговоре с 24 Каналом выразил уверенность в том, что по результатам Курской операции, Украина таки получит разрешение на удары по России. Впрочем, не без определенных ограничений.

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Россияне боятся ударов по Крыму

Издание CNN сообщило, что Соединенные Штаты хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область. Мол, это происходит не из-за страха эскалации, а из-за ограниченного количества этих ракет.

В заявлении США есть больше стратегической неопределенности для России. Но есть и объективный момент. Я не искал бы какой-то "измены" в словах, что нужно лучше бить по Крыму, здесь есть определенная логика,

– отметил Игорь Рейтерович.

На Крымском полуострове есть скопление средств противовоздушной обороны, есть склады с БК. Как показывает практика, если в Крым что-то прилетает – это имеет очень результативные последствия. Поэтому США просто выразили свое стратегическое видение, но это заставляет нервничать россиян.

"Они рассматривают это как некое прямое указание для Украины – бить именно по Крыму. США могут постоянно говорить "бейте туда", а потом прилетит в другое место. Поэтому это в определенной степени подыгрывание нам. В общем тот факт, что эту тему поднимают, свидетельствует, что наши дипломаты активно работают, чтобы наконец получить это разрешение и превратить жизнь россиян в ад", – отметил политолог.

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Разрешение будет

Если США снимут все ограничения на удары ракетами ATACMS по России, россияне просто не будут понимать, куда в радиусе 300 километров они могут полететь.

Не побоюсь спрогнозировать, что по результатам Курской операции, независимо от того, как она закончится, Украина финально получит разрешение на использование американской дальнобойных ракет по военным объектам на территории России. Думаю, будет определен перечень целей. Туда попадут аэродромы, это понятно,

– отметил Рейтерович.

Кроме того, может говориться об определенных воинских частях, места хранения техники и оружия и тому подобное. Зато есть сомнения, что удары позволят наносить по заводам, даже если они работают на российский ВПК, а также по объектам энергетической инфраструктуры.

"По исключительно военным объектам, я убежден, ограничения будут сняты. Для нас лучше, чтобы это произошло быстрее", – добавил политолог.