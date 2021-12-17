США не вестимуть переговори з Росією щодо "гарантій безпеки" без партнерів у Європі

В адміністрації Байдена відреагували на пропозиції Москви щодо "гарантій безпеки". Там наголосили, що не вестимуть переговорів з Росією без партнерів в Європі.

Таку заяву зробила Джен Псакі, прессекретарка Білого дому. Вона запевнила, що Вашинтон не розглядатиме пропозицій Росії без обговорення з європейськими партнерами.

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Представниця адміністрації президента США пояснила, що насамперед вимоги Кремля потрібно обговорити з партнерами країни в Європі. Мовляв, без цього відповідні перемовини з Москвою неможливі.

Ми бачили російські пропозиції. Ми обговорюємо їх з нашими союзниками і партнерами в Європі,

– підкреслила Псакі.

Чого Москва хоче від США та НАТО

17 грудня російське МЗС оприлюднило проєкти договорів з США та НАТО. Вони стосуються "гарантій безпеки". Держава-агресорка вимагає від Альянсу зобов'язань не приймати Україну в свої лави. Пропозиції Москви як і завжди – цинічні та зухвалі.

Чого стосуються ці проєкти:

Згідно з проєктами договорів, Росія та НАТО зобов'язуються не розташовувати ракети середньої та меншої дальності у районах, звідки можуть вражати території сторін.

Росія пропонує, аби НАТО відмовилося від ведення будь-якої військової діяльності в Україні. А також – на території Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії.

Також Москва пропонує НАТО підтвердити, що вони не є суперниками. Там хочуть домовитися зі США не використовувати території інших країн для підготовки або здійснення нападу одна на одну.

Чи готова Україна до вступу в НАТО

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр висловилася про ймовірний вступ України до НАТО. За її словами, мовиться про колективне політичне рішення. Як зазначила посадовиця, попри те, що така можливість може здаватися далекою, Україна повинна щодня бути готовою до цього шансу.

Напередодні президент Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі. Глава держави запитував його, коли Україна увійде до НАТО. Це відбулося під час зустрічі у Брюсселі 16 грудня. На жаль, поки що той не змін дати політику чіткої відповіді.