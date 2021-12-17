США не будут вести переговоры с Россией по "гарантиям безопасности" без партнеров в Европе

В администрации Байдена отреагировали на предложения Москвы по "гарантиям безопасности". Там подчеркнули, что не будут вести переговоров с Россией без партнеров в Европе.

Такое заявление сделала Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома. Она заверила, что Вашинтон не будет рассматривать предложений России без обсуждения с европейскими партнерами.

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Мы видели российские предложения. Мы обсуждаем их с нашими союзниками и партнерами в Европе,

– подчеркнула Псаки.

Чего хочет Москва

17 декабря российский МИД обнародовал проект договоров с США и НАТО. Они касаются "гарантий безопасности". Государство-агрессор требует от Альянса обязательств не принимать Украину в свои ряды.

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