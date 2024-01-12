США призупинили допомогу Україні: зброю все ж надають

Військова допомога Україні від США наразі офіційно призупинена. Пауза триватиме допоки американський Конгрес не схвалить нове фінансування.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу в Білому домі 11 січня. Він уточнив, що США надали останній пакет військової допомоги, на який у них вистачило грошей.

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. Мова про пакет допомоги у 250 мільйонів доларів , який оголосили 27 грудня 2023 року.

Допомога, яку ми надаємо Україні, зараз припинилася. А атаки, які здійснюють росіяни, лише посилюються. І про це говорили на початку цього тижня, що вони використовують північнокорейські балістичні ракети для виконання своєї брудної роботи,

— сказав Кірбі.

Україна продовжує отримувати зброю

Посол України у США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Голосу Америки" повідомила, що попри те, що нових виділень наразі немає, Україна продовжує отримувати допомогу від США із попередніх закупівель.

"Дуже багато виділень які були влітку, особливо які закуповувались по програмі USAI – пакети по 2 – 3 мільярди доларів – це все були закупівлі. Тому постачання тривають. І якщо ми не бачимо нових виділень, постачання насправді йдуть, зниження немає", – пояснила Маркарова.

Водночас вона зазначила, що це не означає, що озброєння наразі достатньо. Це не так, Україні потрібно більше зброї, а для цього терміново слід ухвалити нові законопроєкти й повноваження для виділення з власних запасів і також нові закупівлі.

"Тому, всі очі зараз на Конгрес", – додала посол у США.

Що відомо про труднощі з фінансуванням

Попередньо речник держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що США не підтримуватимуть військове фінансування України на рівні 2022 та 2023 років, адже бачать свою мету в іншому.

Він уточнив, що наразі США намагаються допомогти Україні стати на ноги та побудувати військово-промислову базу, аби Київ міг сам фінансувати, виробляти та закуповувати озброєння.

Довідка. 1 жовтня Конгрес США ухвалив законопроєкт про тимчасовий бюджет, який не включав фінансування допомоги Україні. Президент США Джо Байден запропонував Конгресу виділити 106 мільярдів доларів. Більшість з цих коштів (60 мільярдів доларів) хочуть направити на допомогу Україні.

Після довгих суперечок у США схвалили новий тимчасовий бюджет для уряду без допомоги Україні та Ізраїлю.