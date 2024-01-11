Хван Чжун Кук 10 січня в ООН запевнив, що вони рішуче засуджують дії КНДР. Раніше у Білому домі заявили, що Росія цими ракетами могла атакувати Україну 30 грудня, 2 та 6 січня.
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Навіщо Північна Корея передає ракети для атак по Україні
Експортуючи ракети в Росію, Північна Корея використовує Україну як випробувальний полігон своїх ракет, здатних нести ядерну зброю,
– заявив представник Південної Кореї.
За його словами, це "безглузде ігнорування територіальної цілісності України".
Окрім того, Хван Чжун Кук розповів, що за експертними оцінками, по Україні випустили ракету KN-23, яка, згідно з твердженнями КНДР, здатна доставляти ядерні боєголовки.
Він пояснив, що такі вчинки КНДР є демонстрацією екзистенціальної загрози для Південної Кореї. Адже одна з ракет подолала 460 кілометрів, що проєктує загрозу ядерного удару для більшої частини Кореї з боку КНДР, аж до портового міста Бусан.
Росія могла атакувати Україну ракетами, наданими КНДР
- Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу 4 січня повідомив, що Росія атакує Україну балістичними ракетами з Північної Кореї дальністю 900 кілометрів.
- За його даними, Кремль щонайменше двічі вдарив цією зброєю по Україні. Зокрема, 30 грудня ракета впала на полі у Запорізькій області, 2 січня – Кремль декількома такими ракетами атакував Харків.
- Речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко розповів журналістам, що Росія 2 січня могла вдарити по Харкову ракетами з КНДР. Адже є відмінності від стандартних ракет "Іскандер", які фіксували раніше під час ударів по Харкову. Чубенко сказав: "Тому ми схиляємося до версії, що це може бути ракета, яку надала Північна Корея".
- Окрім того, вже 9 січня Джон Кірбі заявив, що Кремль 6 січня знову запустив по Україні декілька ракет, які отримав від Північної Кореї.