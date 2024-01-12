США приостановили помощь Украине: оружие все же предоставляют

Военная помощь Украине от США официально приостановлена. Пауза будет продолжаться до тех пор, пока американский Конгресс не одобрит новое финансирование.

Об этом сообщил координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга в Белом доме 11 января. Он уточнил, что США предоставили последний пакет военной помощи, на который у них хватило денег.

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Помощь, которую мы оказываем Украине, сейчас прекратилась. А атаки, которые совершают россияне, только усиливаются. И об этом говорили в начале этой недели, что они используют северокорейские баллистические ракеты для выполнения своей грязной работы,

- сказал Кирби.

Украина продолжает получать оружие

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью "Голоса Америки" сообщила, что несмотря на то, что новых выделений нет, Украина продолжает получать помощь от США из предыдущих закупок.

"Очень много выделений, которые были летом, особенно закупались по программе USAI – пакеты по 2 – 3 миллиарда долларов – это все были закупки. Поэтому поставки продолжаются. И если мы не видим новых выделений, поставки на самом деле идут, снижения нет", – пояснила Маркарова.

В то же время она отметила, что это не значит, что вооружения достаточно. Это не так, Украине нужно больше оружия, а для этого срочно следует принять новые законопроекты и полномочия по выделению из собственных запасов и также новые закупки.

"Поэтому все глаза сейчас на Конгресс", – добавила посол в США.

Что известно о трудностях с финансированием

Предварительно представитель госдепартамента США Мэтью Миллер заявил, что США не будут поддерживать военное финансирование Украины на уровне 2022 и 2023 годов, ведь видят свою цель в другом.

Он уточнил, что в настоящее время США пытаются помочь Украине встать на ноги и построить военно-промышленную базу, чтобы Киев мог сам финансировать, производить и закупать вооружение.

Справка. 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете, не включавший финансирование помощи Украине. Президент США Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 миллиардов долларов) хотят направить на помощь Украине.

После долгих споров в США был одобрен новый временный бюджет для правительства без помощи Украине и Израилю.