За один долар: політолог пояснив, чому США вирішили віддати 250 бронемашин Польщі, а не Україні
- США передали Польщі 250 бронетранспортерів Stryker за символічну ціну в один долар кожен, але не запропонували таку угоду Україні.
- Політолог пояснив, що це політичне рішення Вашингтона.
США запропонували Польщі купити за символічну суму в 1 долар за одиницю 250 бронетранспортерів Stryker, які вже використовувалися раніше. Проте Україні таку вигідну пропозицію Сполучені Штати не запропонували.
Політолог Микола Олещук припустив у розмові з 24 Каналом, чому Вашингтон не запропонував Києву отримати цю американську техніку майже задарма. Він пояснив логіку Вашингтона у цьому питанні.
До теми 5 країн підтвердили виділення 1 мільярда доларів додаткової підтримки для Сил оборони через PURL
Чому США роздають свою техніку задарма в Європі?
Олещук пояснив, що США планують вивести свої війська з Європи. Вони будуть переозброєні на інші види бронетехніки.
"Тому їм простіше не вивозити свою техніку, а залишити в Європі і комусь продати. До того ж ця техніка потребує обслуговування та ремонту. Навіть якщо вони отримують БТР Stryker по долару, то для того, щоб ця техніка була придатна до експлуатації, у неї доведеться ще вкласти певні гроші", – підкреслив політолог.
Зверніть увагу! За словами віцепрем'єр-міністра Польщі та міністра національної оборони Владислав Косиняк-Камиша, країна піде на цю угоду. Проте за умови, що БТРи залишаться у Польщі після того, як США виведуть свої війська, які мають ці бронемашини на озброєнні. Для остаточного ухвалення цього питання потрібно розв'язати логістичні проблеми.
Поляки, за його словами, не одразу погодились на цю пропозицію. А от якби це запропонували Україні, то вона б погодилася придбати ці машини не тільки за долар, а, можливо, навіть за 100 доларів, щоб відремонтувати та потім використовувати.
Проте, якщо США продадуть Україні ці одиниці техніки, Володимир Путін може образитися, а його ображати не можна. Тому краще США віддадуть Польщі, аби не Україні,
– наголосив політолог.
Американці, за його словами, без проблем роздають свою власність, списуючи її. В бухгалтерії Пентагону, імовірно, можна було б знайти багато цікавого. Зокрема те, яку зброю США кинули в Афганістані і чи не була вона суттєво дорожчою порівняно з її реальною вартістю.
Тому це суто політичні рішення і суто політична демонстрація. Можливо, США опублікували цю інформацію для того, щоб показати росіянам,
– зауважив Микола Олещук.
Американці цими діями, імовірно, прагнуть показати Росії, що настільки хочуть з нею дружити, що, на думку політолога, готові не віддавати зброю Україні, а продавати за долар Польщі.
Військова допомога Україні: які останні новини?
Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що попри інформацію, що лунає, про нібито припинення постачання деяких видів зброї для України з боку США, закупівля зброї триває. За його словами, існують різні формати постачання зброї для України. Якісь країни здійснюють це через національні пакети, інші – через інвестиції або – через програму PURL. Кожна країна сама обирає, як допомагати Україні.
Водночас Нідерланди збільшать військову допомогу Україні у 2026 році. Уряд країні, що йде у відставку, ухвалив рішення видати нашій державі додатково 700 мільйонів євро.
Проте у проєкті бюджету Данії на 2026 рік відбулось значне зменшенні витрат на військову підтримку України. У проєкті бюджету на наступний рік закладено 9,4 мільярда данських крон (1,26 мільярда євро) на допомогу Києву. А у 2025-му цей показник становив 16,5 мільярда крон (2,21 мільярда євро).