За один долар: політолог пояснив, чому США вирішили віддати 250 бронемашин Польщі, а не Україні

США запропонували Польщі купити за символічну суму в 1 долар за одиницю 250 бронетранспортерів Stryker, які вже використовувалися раніше. Проте Україні таку вигідну пропозицію Сполучені Штати не запропонували.

Політолог Микола Олещук припустив у розмові з 24 Каналом, чому Вашингтон не запропонував Києву отримати цю американську техніку майже задарма. Він пояснив логіку Вашингтона у цьому питанні.

Чому США роздають свою техніку задарма в Європі?

Олещук пояснив, що США планують вивести свої війська з Європи. Вони будуть переозброєні на інші види бронетехніки.

"Тому їм простіше не вивозити свою техніку, а залишити в Європі і комусь продати. До того ж ця техніка потребує обслуговування та ремонту. Навіть якщо вони отримують БТР Stryker по долару, то для того, щоб ця техніка була придатна до експлуатації, у неї доведеться ще вкласти певні гроші", – підкреслив політолог.

Зверніть увагу! За словами віцепрем'єр-міністра Польщі та міністра національної оборони Владислав Косиняк-Камиша, країна піде на цю угоду. Проте за умови, що БТРи залишаться у Польщі після того, як США виведуть свої війська, які мають ці бронемашини на озброєнні. Для остаточного ухвалення цього питання потрібно розв'язати логістичні проблеми.

Поляки, за його словами, не одразу погодились на цю пропозицію. А от якби це запропонували Україні, то вона б погодилася придбати ці машини не тільки за долар, а, можливо, навіть за 100 доларів, щоб відремонтувати та потім використовувати.

Проте, якщо США продадуть Україні ці одиниці техніки, Володимир Путін може образитися, а його ображати не можна. Тому краще США віддадуть Польщі, аби не Україні,

– наголосив політолог.

Американці, за його словами, без проблем роздають свою власність, списуючи її. В бухгалтерії Пентагону, імовірно, можна було б знайти багато цікавого. Зокрема те, яку зброю США кинули в Афганістані і чи не була вона суттєво дорожчою порівняно з її реальною вартістю.

Тому це суто політичні рішення і суто політична демонстрація. Можливо, США опублікували цю інформацію для того, щоб показати росіянам,

– зауважив Микола Олещук.

Американці цими діями, імовірно, прагнуть показати Росії, що настільки хочуть з нею дружити, що, на думку політолога, готові не віддавати зброю Україні, а продавати за долар Польщі.

Військова допомога Україні: які останні новини?