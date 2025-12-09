За один доллар: политолог объяснил, почему США решили отдать 250 бронемашин Польше, а не Украине

США предложили Польше купить за символическую сумму в 1 доллар за единицу 250 бронетранспортеров Stryker, которые уже использовались ранее. Однако Украине такое выгодное предложение Соединенные Штаты не предложили.

Политолог Николай Олещук предположил в разговоре с 24 Каналом, почему Вашингтон не предложил Киеву получить эту американскую технику почти даром. Он объяснил логику Вашингтона в этом вопросе.

Почему США раздают свою технику даром в Европе?

Олещук объяснил, что США планируют вывести свои войска из Европы. Они будут перевооружены на другие виды бронетехники.

"Поэтому им проще не вывозить свою технику, а оставить в Европе и кому-то продать. К тому же эта техника требует обслуживания и ремонта. Даже если они получают БТР Stryker по доллару, то для того, чтобы эта техника была пригодна к эксплуатации, в нее придется еще вложить определенные деньги", – подчеркнул политолог.

Обратите внимание! По словам вице-премьер-министра Польши и министра национальной обороны Владислав Косиняк-Камыша, страна пойдет на это соглашение. Однако при условии, что БТРы останутся в Польше после того, как США выведут свои войска, которые имеют эти бронемашины на вооружении. Для окончательного принятия этого вопроса нужно решить логистические проблемы.

Поляки, по его словам, не сразу согласились на это предложение. А вот если бы это предложили Украине, то она бы согласилась приобрести эти машины не только за доллар, а, возможно, даже за 100 долларов, чтобы отремонтировать и потом использовать.

Однако, если США продадут Украине эти единицы техники, Владимир Путин может обидеться, а его обижать нельзя. Поэтому лучше США отдадут Польше, лишь бы не Украине,

– подчеркнул политолог.

Американцы, по его словам, без проблем раздают свою собственность, списывая ее. В бухгалтерии Пентагона, вероятно, можно было бы найти много интересного. В частности то, какое оружие США бросили в Афганистане и не было ли оно существенно дороже по сравнению с его реальной стоимостью.

Поэтому это чисто политические решения и чисто политическая демонстрация. Возможно, США опубликовали эту информацию для того, чтобы показать россиянам,

– заметил Николай Олещук.

Американцы этими действиями, вероятно, стремятся показать России, что настолько хотят с ней дружить, что, по мнению политолога, готовы не отдавать оружие Украине, а продавать за доллар Польше.

