США продовжать постачання Україні ATACMS: кількість Білий дім не розкриває

Ввечері, 24 квітня, з'явилася інформація про те, що Сполучені Штати кілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. У Білому домі підтвердили цю інформацію. Однак, як з'ясувалося, це ще не все.

ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року. Втім, повідомляється, що Україна отримає ще більше ракет вищезгаданого типу.

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Не зупиняться у наданні ракет

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу у Білому домі заявив, що Сполучені Штати продовжать постачати Україні ракети ATACMS.

Як я вже сказав у вступному слові, ми вже відправили кілька, і тепер, коли у нас є додаткові повноваження і кошти, ми відправимо більше,

– сказав він.

Це означає, що у Білому домі офіційно підтвердили надання ракет. Однак радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван не розкрив кількість.

Що цьому передувало

Сполучені Штати кілька тижнів тому нібито таємно відправили в Україну далекобійні ракети ATACMS. Як зазначили журналісти, вони вже були застосовані проти російських цілей.

Якщо опиратися на дані видання, це означає, що їх передали ще до схвалення Конгресом США допомоги для нашої держави. Подібну заяву нібито озвучив один з американських посадовців на умовах анонімності.

За даними ЗМІ, ATACMS входили до пакета військової допомоги Україні на суму у розмірі 300 мільйонів доларів. Його американський президент Джо Байден схвалив у березні 2024 року.

Зазначається, що спершу Пентагон був проти надання Києву ATACMS через побоювання, що це зашкодить бойовій готовності США чи що Україна використовуватиме їх для ударів по цілях на території Росії.

Як це прокоментували у Пентагоні

Згідно із заявою Пентагону, ракети ATACMS вже в Україні. Зазначається, що американський президент Джозеф Байден таємно схвалив передачу ракет у лютому для використання на території України.

Речник Пентагону Гаррон Гарн заявив, що згодом ATACMS були непомітно включені до пакета допомоги на суму 300 мільйонів доларів, оголошеного 12 березня. Потім їх доставили в Україну.