США продолжат поставки Украине ATACMS: количество Белый дом не раскрывает

Вечером, 24 апреля, появилась информация о том, что Соединенные Штаты несколько недель назад якобы тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. В Белом доме подтвердили эту информацию. Однако, как выяснилось, это не все.

ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года. Впрочем, сообщается, что Украина получит еще больше ракет вышеупомянутого типа.

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Не остановятся в предоставлении ракет

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты продолжат поставлять Украине ракеты ATACMS.

Как я уже сказал во вступительном слове, мы уже отправили несколько, и теперь, когда у нас есть дополнительные полномочия и средства, мы отправим больше,

– сказал он.

Это означает, что в Белом доме официально подтвердили предоставление ракет. Однако советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан не раскрыл количество.

Что этому предшествовало

Соединенные Штаты несколько недель назад якобы тайно отправили в Украину дальнобойные ракеты ATACMS. Как отметили журналисты, они уже были использованы против российских целей.

Если опираться на данные издания, это означает, что они были переданы еще до одобрения Конгрессом США помощи для нашего государства. Подобное заявление якобы озвучил один из американских чиновников на условиях анонимности.

По данным СМИ, ATACMS входили в пакет военной помощи Украине на сумму в 300 миллионов долларов. Его американский президент Джо Байден одобрил в марте 2024 года.

Отмечается, что сначала Пентагон был против предоставления Киеву ATACMS из-за опасений, что это повредит боевой готовности США или Украина будет использовать их для ударов по целям на территории России.

Как это прокомментировали в Пентагоне

Согласно заявлению Пентагона, ракеты ATACMS уже находятся в Украине. Отмечается, что американский президент Джозеф Байден тайно одобрил передачу ракет в феврале для использования на территории Украины.

Спикер Пентагона Гаррон Гарн заявил, что впоследствии ATACMS были незаметно включены в пакет помощи на сумму 300 миллионов долларов, объявленный 12 марта. Затем их доставили в Украину.