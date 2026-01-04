Це лякає, – експерт зі США сказав, яку гру веде команда Трампа з Росією

Після суперечливих заяв із Вашингтона знову заговорили про те, як США можуть будувати відносини з Росією на тлі війни проти України. В Україні та Європі остерігаються, що м'якший тон може стати новою нормою.

Професор з міжнародної безпеки Національного університету оборони США Пітер Єльцов в ефірі 24 Каналу пояснив, чому його лякає така тенденція. Він зауважив, що у США точиться суперечка між прихильниками жорсткої лінії й тими, хто хоче "нормалізації" відносин з Росією.

Як люди Трампа хочуть завершити війну і говорити з Росією?

Єльцов пояснює, що мова про людей із близького кола Дональда Трампа, які беруться вести розмову про припинення війни. Їхній стиль, за його словами, далекий від класичної дипломатії і більше схожий на "класичний реалізм". У цьому підході головне швидко закрити тему війни і не заходити у прямий конфлікт із Росією, навіть якщо доведеться робити великі поступки Кремлю.

Вони просто не хочуть воювати з Росією,

– сказав професор.

У такій логіці легко з'являється готовність сказати Путіну "беріть усе, що хочете, і давайте на цьому закінчимо". Проблема в тому, що Путіну може не вистачити навіть цього, і тоді він вимагатиме більше. Саме тому поступки не гарантують ні стабільності, ні реального завершення агресії.

Це лякає, бо Путіну не можна довіряти,

– зазначив Єльцов.

В Україні та Європі бояться, що така "гнучкість" перетвориться на норму і з часом стане нормалізацією відносин із Кремлем. Через це будь-які сигнали про м'якший тон щодо Москви сприймаються як небезпечний прецедент.

Чому ідея "роз'єднати" Росію і Китай не спрацює?

У Вашингтоні, за словами Єльцова, могли думати про хід на кшталт політики Річарда Ніксона, коли США простягнули руку Китаю, щоб посилити напругу з СРСР і розвести суперників. У нинішній ситуації логіка могла бути подібною: налагодити контакт із Росією, щоб ослабити її зв'язок із Пекіном. Однак тепер ця комбінація, на його думку, не дасть результату.

Росія і Китай дуже близькі одне до одного,

– сказав професор.

Він звернув увагу, що останнім часом ще й Індія зближувалася з Москвою, а Володимира Путіна приймали в Делі як дуже близького партнера. Це означає, що ставка на "перегрупування" союзів навколо Кремля виглядає слабкою. У підсумку м'який курс не роз'єднає партнерів Росії, зате може створити небезпечну звичку миритися з її діями. Тому у Вашингтоні може посилюватися дискусія, чи варто взагалі йти шляхом нормалізації. Саме на цьому тлі в США і зберігається жорсткий опір будь-яким крокам назустріч Кремлю.

У США немає єдиної позиції щодо Росії

У Вашингтоні, за словами Єльцова, немає спільної лінії щодо того, як далі будувати відносини з Росією. Частина політиків виступає за зближення і спробу "перезапуску", інші категорично проти будь-яких кроків, які можуть виглядати як поступки Кремлю. Через це тема Росії стала предметом внутрішньої боротьби, а не узгодженої стратегії.

Громадська думка, навіть на найвищому політичному рівні, дуже розділена,

– сказав професор.

Як приклад він згадав сенатора Ліндсі Грема, який підтримує Трампа, але водночас має жорстку антиросійську позицію і виступає на боці України. Це показує, що навіть серед союзників однієї команди можуть бути протилежні підходи. У такій ситуації настрої здатні коливатися залежно від політичних обставин і виборчого циклу.

Він додав, що багато чого залежатиме від наступних виборів, зокрема від проміжних виборів до Конгресу. Саме вони можуть змінити баланс сил у Вашингтоні й вплинути на те, як США говоритимуть із Москвою. Тому подальший курс щодо Росії залишається відкритим питанням.

